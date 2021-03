Volley, Retina Cattolica torna con l'amaro in bocca dalla trasferta, ma già al lavoro per la sfida a Forlì

La sconfitta per 3 a 0 del Retina Cattolica Volley in casa di Autostop Trestina ha fornito al coach Matteo Costanzi alcuni segnali positivi con i quali ripartire in vista di un'altra trasferta, questa volta a Forlì. "E' stata una partita tosta, peccato per il primo set che è stato l'ago della bilancia - commenta Costanzi - Un primo parziale molto combattuto, perso ai vantaggi. Siamo stati in partita per tutto il primo frangente, i particolari hanno fatto la differenza ed è stato chiuso dalle avversarie. Nel secondo set abbiamo risentito a livello mentale, il terzo set lo stavamo riaprendo e siamo arrivati fino a 20 pari, poi hanno avuto quella spinta in più che ha permesso a Trestina di portare a casa un 3 a 0. Autostop ha confermato sul campo di meritarsi la seconda posizione in classifica e di puntare alla promozione. Noi non abbiamo giocato male, direi una prova a tratti positiva. Sabato avremo un'altra trasferta dura a Forlì, prima in classifica, ci prepareremo per arrivare pronti".

Autostop Trestina - Retina Cattolica volley 3-0 (28/26-25/15-25/20)

Retina Cattolica volley

Gugnali 10, Bacciocchi 7, Mercolini 2, Godenzoni 13, Caniato 1, Giusti 3, Pasquini 4, Ion 0.

Sanchi, Fanelli n.e. Micheletti, Bigucci libero

Autostop Trestina:

Polenzani 0, Cerbella 10, Giunti 14, Cicogna 3, Tarducci 13, Bertinelli 2, Ragnacci 13.

Felicita, Paradisi, Fiorini n.e. Lillacci, Cesari, libero