Volley Riccione, il capitano Alessandra Ugolini lascia la pallavolo

Asd Riccione Volley condivide con gli appassionati di pallavolo il saluto al capitano Alessandra Ugolini che lascia questo sport. "Se fossimo stati al Pala Nicoletti, sicuramente sarebbe partita una standing ovation per il nostro capitano Alessandra Ugolini che dopo 22 anni vissuti sui campi da pallavolo, gran parte dei quali passati a Riccione, annuncia il ritiro, decidendo così di appendere al chiodo le ginocchiere - scrive la società ò La squadra, della passata stagione, insieme allo staff tecnico e dirigenziale si sono ritrovati mercoledì sera presso i Bagni Rina 99 di Riccione".

"Un'occasione per potersi salutare ma anche per, la società, ringraziare Alessandra Ugolini per questi anni passati insieme, non solo per quello che ha conquistato in campo ma anche per la persona che si è sempre dimostrata di essere, un vero esempio per le più giovani".