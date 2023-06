Volley femminile A2. Continua il sodalizio tra l’Omag Marignano e capitan Saguatti

L’8 è il suo numero come 8 sono le stagioni trascorse a San Giovanni in Marignano. Giulia Saguatti, schiacciatrice e capitano storico della Omag-MT si conferma una presenza fondamentale per la squadra sia a livello tecnico agonistico che umano. Mamma Giulia sarà ancora la “Zia” nel cuore di tutti i Nipoti per la stagione 2023-2024. Non occorre ulteriore presentazione per cui il club romagnolo ha lasciato a lei la parola: “Per me, continuare a vestire questa maglia è motivo di grande orgoglio perché, come già detto in passato, per me San Giovanni è una seconda famiglia. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione sportiva, ponendomi tanti ambiziosi obiettivi personali e di squadra. Ringrazio la società, il presidente, lo staff tecnico, per la fiducia che ancora una volta hanno riposto in me. Un caro saluto ai Nipoti, tifosi del cuore, sempre presenti e che mi auguro saranno ancora più numerosi per tifare questa nuova Omag Mt!”.