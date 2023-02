Volley femminile A2: domani un big match fondamentale per l'Omag Marignano

Dopo il riposo goduto nello scorso weekend, coinciso con le spettacolari finali di Coppa Italia Frecciarossa, l’Omag Marignano martedì è tornata in palestra per dare inizio alla settimana di allenamenti che terminerà con la partita contro Talmassons di domenica 5 febbraio davanti ai propri tifosi. Quella con Talmassons è la prima delle quattro gare casalinghe che le ragazze di coach Enrico Barbolini dovranno affrontare in ventotto giorni, intervallate da due trasferte in Sicilia (a Marsala il dodici febbraio e a Messina il ventisei). Il blocco di questi sei incontri andrà a definire la posizione finale della classifica della Regular Season, decisiva, poi, per scandire la griglia di partenza del Pool Promozione.

In casa Omag-Mt il morale è alto, le atlete sono cariche ma serene e sono consapevoli dell’importanza dello scontro con Talmassons. “Sicuramente il sestetto friulano non va sottovalutato perché è una squadra forte che non molla mai - afferma la palleggiatrice Mariaelena Aluigi. Noi cercheremo di dare il massimo per imporre il nostro gioco e riuscire a portare a casa una vittoria che per il proseguimento del campionato è molto importante”.

“La partita contro Talmassons, sarà molto impegnativa - conferma il libero Giulia Biagini. Dobbiamo partire, perciò, con la massima concentrazione fin dal primo momento, vista la partita di andata vinta in rimonta, dove nei primi set abbiamo incontrato difficoltà. Dopo la pausa del campionato, coincisa con la finale di Coppa Italia, è importante ripartire al massimo, imponendo il nostro gioco. In allenamento stiamo lavorando tanto perciò sono fiduciosa che di fronte ai nostri tifosi faremo una buona prestazione che ci servirà, sicuramente, per il proseguimento del campionato”.

Le due squadre si sono incontrate già cinque volte. Quattro sono i successi ottenuto dalla Consolini contro uno di Talmassons. Il primo confronto risale al 2019 quando, nella seconda giornata di andata della Regular Season, l’Omag San Giovanni in Marignano si è imposta davanti ai propri tifosi con il punteggio di 3 set a 1. L’ultima partita si è giocata nell’anticipo di sabato 19 novembre 2022, quando l’Omag-Mt ha espugnato il campo di Talmassons, dopo aver rimontato lo svantaggio per 2-0. Il successo di 2-3 (27/25; 25/22; 20/25; 29/31; 10/15) ha segnato la prima vittoria nella stagione 2022/2023 del sestetto marignanese lontano dal PalaMarignano. I “nipoti” saluteranno con affetto Anna Caneva che ha difeso i colori della Consolini nelle stagioni 2017/2028 e 2018/2019. Anna è stata una delle atlete che hanno reso grande la Consolini con la vittoria della Coppa Italia e la finale per la promozione in A1.