A2: ancora incerta la data della ripresa delle gare per l'OMAG Marignano

La prossima settimana, le atlete risultate positive alsi sottoporranno al tampone di controllo. Il resto della squadra proverà a riprendere gli allenamenti, seppur a ranghi ridotti. Rimane quindi ancora incerta la data di ripresa delle gare per la. Sono state rinviate quasi tutte le partite della terza giornata di entrambi i gironi. Ieri pomeriggio si sono disputate, infatti, solo Ravenna-Marsala per il girone A e Albese-Talmassons per il girone B.

Nei prossimi giorni, dopo aver preso accordi con le squadre avversarie e con Lega Volley femminile, verrà ufficializzato il fitto calendario dei recuperi, compresa la partita finale di Coppa Italia di serie A2. Quel mancato appuntamento è stato un vero peccato: poter disputare la finale di Coppa Italia al Palazzo dello sport di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarebbe stato motivo di grande orgoglio. Ma la salute e la sicurezza, come è giusto che sia, vengono prima di tutto.

A tal proposito, il Presidente della Consolini Volley, Stefano Manconi, ha espresso grande apprezzamento, anche in virtù della lunga amicizia che li lega, alla sportività del direttore generale di Brescia Emanuele Catania, per non aver esitato nemmeno un istante a rifiutare una vittoria a tavolino.