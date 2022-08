Volley femminile A2: l'Omag Marignano dà i numeri

In attesa dell’inizio della preparazione, tutto è pronto o quasi per accogliere le giocatrici che comporranno la nuova rosa della Omag Marignano. Nel frattempo le Zie hanno scelto i loro numeri di maglia che campeggeranno sulla schiena nei prossimi mesi. Sbirciando fra i numeri scelti in questa stagione dalle ragazze allenate da Enrico Barbolini, scopriamo che la maggior parte delle atlete potrà indossare il numero preferito.

Giulia Saguatti avrà dunque il numero 8, portato sulle spalle in tutta la propria carriera. Alessia Bolzonetti indosserà il 3, le palleggiatrici Alice Turco e Mariaelena Aluigi il 12 e il 10 e Giulia Biagini il 2. Da Olbia si portano in dote il numero 18 Maria Adelaide Babatunde e 14 Giorgia Caforio. Chiara Salvatori potrà continuare a giocare con il 4, così come Vangeliya Rachkovska con il 6 e Clarissa Covino con il 7.

Sveva Parini, trovando già occupato il “suo” numero 10, si dovrà accontentare del 9 e Nikoleta Perovi?, affezionata al 3, erediterà invece il “pesante” numero 1 di Serena Ortolani. La baby Cangini avrà il numero 5. Il raduno della squadra è stato fissato per il 29 agosto 2022, giorno in cui le atlete e lo staff si ritroveranno al Palamarignano per ritirare il kit da allenamento. Gli allenamenti partiranno martedì 30 Agosto.