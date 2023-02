A2: dopo il turno di riposo una lunga trasferta siciliana per l'Omag Marignano

L’Omag Marignano, a riposo nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 febbraio, è pronta per affrontare l’ottava giornata di ritorno della Regular Season. Le “zie” domenica 12 febbraio affrontano la penultima trasferta di questa prima parte del campionato e sfidano in terra siciliana il sestetto della Seap-Sigel Marsala. Entrambi i sestetti sono reduci da sconfitte. L’Omag-Mt domenica 5 febbraio ha ceduto al tie break contro Talmassons, dopo essere stata in vantaggio per 2 set a zero. La Seap-Sigel Marsala nel turno infrasettimanale ha ceduto al Sant’Elia nella sfida salvezza ed ha incassato l’ottava sconfitta di fila nelle ultime otto giornate.

“Dalla trasferta di Marsala mi aspetto un riscatto e dunque un risultato positivo, afferma il presidente Stefano Manconi. Come tutte le sfide non sarà facile affrontare il sestetto siciliano, oltretutto in lotta per la salvezza. Le atlete della Seap-Sigel, vorranno sfruttare il fattore campo e tenteranno di reagire alle recenti sconfitte facendo leva anche sul nuovo stimolo dovuto al cambio dell’allenatore. Noi dovremo essere bravi a giocare concentrati, non farci distrarre dalla lunga trasferta e cercare di imporre il nostro gioco e le nostre qualità”.

“La trasferta di Marsala non va assolutamente sottovalutata, gli fa eco il libero Giorgia Caforio. Dobbiamo pensare a noi stesse, impegnarci al massimo a esprimere il nostro gioco, consapevoli che quando ciò è accaduto siamo riuscite a mettere in difficoltà qualunque avversario. Dopo la sconfitta contro Talmassons dobbiamo ripartire da quello che siamo capaci di fare, dalle nostre grandi potenzialità. Il nostro è un team coriaceo che quando esprime al meglio le proprie qualità gioca una bella ed efficace pallavolo e non teme nessuna squadra”.

La Consolini ha giocato a Marsala quattro incontri ed ha superato il sestetto di casa una sola volta nella stagione 2017, nella seconda giornata di ritorno (1-3: 25/20; 25/27; 21/25; 18/25). L’ultima sfida fra le due squadre giocata al Palasport “Bellina”, è stata nella stagione 2021, dove ha prevalso il sestetto siciliano con il risultato di 3-2 (25/19; 20/25; 25/27; 26/24; 15/12). L’ex di Turno è Sveva Parini. La centrale lombarda ha difeso per due stagioni consecutive (2020/2021 e 2021/2022) i colori del sestetto di Marsala.