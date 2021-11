A2: Marignano domina la Millenium Brescia e conquista il primo posto

Pubblico delle grandi occasioni al Pala Jimmy George per la partita di cartello della quinta giornata del Campionato di A2 Femminile Girone A: lasfida ilper il primato in classifica. Le zie scendono in campo con il sestetto titolare standard visto nelle ultime uscite: Turco al palleggio opposta a Ortolani, Coulibalì e Bolzonetti in banda, Consoli e Mazzon al centro con il supporto di Bonvicini come libero. Primo set che comincia all’insegna di: scambi lunghi con attacchi potenti e difese attente. Primo time-out chiamato da coach Beltrami sul punteggio didopo l’ace di Alessia Bolzonetti che non basta per strappare il servizio alle marignanesi, infatti il punteggio sia allunga sul 12-17.

Neanche il doppio cambio sortisce nessun effetto e la Omag-MT si porta sul 13-24 con battute ficcanti (due gli ace di Alessia Mazzon) e muri granitici. Il set si esaurisce sorprendentemente sul punteggio di 15 a 25. Secondo set che comincia sulla falsa riga del primo con le squadre che tengono la parità fino al nuovo sussulto delle zie che sempre con un servizio preciso mettono in difficoltà le bresciane portandole sul 6-10. Due errori di troppo e questa volta è Barbolini a fermare il gioco per riprendere fiato sul 9-10.

Il time-out sortisce gli effetti desiderati e le zie allungano ancora sul 9-14 con delle sontuose Ortolani e Bolzonetti in attacco. Le bresciane faticano in ricezione e non riescono a contenere gli attacchi delle biancazzurre che si portano così sul 13-20. Dopo una timida risposta della Millenium è la Omag-MT a prendere il controllo e chiude agevolmente il set 17-25. Nel terzo set le padrone di casa tornano sul taraflex con ben altro spirito e si portano subito sul 5-2, ma è un fuoco di paglia perché nel giro di qualche scambio le romagnole tornano in vantaggio portandosi sul 8-10.

Da qui in poi entra in gioco l’esperienza e la maturità delle protagoniste in campo che si giocano il tutto per tutto: il set diventa molto frizzante e combattuto con entrambe le squadre che non mollano. Il punteggio è tirato fino alla fine: 20-22 e poi ancora 21-23. La chiude Turco con uno slash 22-25. 3 punti fondamentali arrivati contro un avversario sulla carta più forte ed esperto che non ha tuttavia intimorito le ragazze terribili di coach Barbolini, che hanno superato una prova difficile con carattere, maturità e una cattiveria agonistica che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Coulibalì ancora una volta MVP dopo una partita concreta e precisa in tutti i fondamentali. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-OMAG MARIGNANO 0-3 (15-25, 17-25, 22-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Ciarrocchi 7, Bianchini 4, Tanase 3, Fondriest 5, Morello, Cvetnic 4; Scognamillo (L). Giroldi, Blasi 1, Sironi 12, Bartesaghi 1, Caneva. N.E. Tenca (L). All. Beltrami.

Omag MT San Giovanni in Marignano: Consoli 9, Turco 2, Bolzonetti 11, Mazzon 15, Ortolani 15, Coulibaly 10; Bonvicini (L). Aluigi. N.E. Biagini, Ceron, Penna (L), Brina, Zonta. All. Barbolini.