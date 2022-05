A2: Omag Marignano, iniziata la riabilitazione di Sali Coulibaly

Ottime notizie dall’infermeria dell’Omag Marignano. È iniziata proprio ieri la riabilitazione di Sali Coulibaly, infortunatasi nel corso dei quarti di finale dei play-off promozione della Serie A2 di volley femminile. La giocatrice lo ha fatto sapere tramite i propri profili social con un bel social che riportiamo di seguito: “Il cuore, la passione, la determinazione e la voglia di lavorare mi hanno portata ad arrivare ogni anno sempre un po’ più su e sono sicura che questo mio modo di fare/essere mi aiuterà a superare anche questo piccolo ostacolo. Ebbene sì! 29/04/22 fiocco blu a Brescia! È nato un ginocchietto nuovo. Operazione perfettamente riuscita e per questo ringrazio il Dr. Zattoni e un grazie anche a tutti quelli che in questo mese mi hanno dedicato un pensiero. Comincerò la riabilitazione già da lunedì. Inizia la mia risalitaaaa! Senza fretta ma assolutamente senza sosta”. Non resta che augurare un pronto ritorno in campo per trascinare la formazione romagnola alla promozione in A1 che quest’anno è purtroppo sfuggita.