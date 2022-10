Volley femminile A2, Matteo Scotti entra a far parte dello staff dell'Omag Marignano

La Omag-MT Marignano arricchisce il proprio staff con l’arrivo di un nuovo collaboratore. Si tratta di Matteo Scotti e sarà l’osservatore/selezionatore delle giovani promesse del volley. “Mi fa un immenso piacere essere qui. – ha dichiarato lo stesso Scotti – Conosco da tempo la società e il presidente. Per anni ci siamo affrontati sul campo come avversari ed è sempre corsa tra noi profonda stima e simpatia. Da un po’ di tempo ci “giriamo intorno” e ora finalmente ci ritroviamo insieme”. Attualmente ricopre il ruolo di dirigente sportivo per il Volley Dubai, polisportiva degli Emirati che raccoglie altre 5 discipline assieme alla pallavolo.

Matteo Scotti, cremasco classe 1980, ha sviluppato fin da subito una forte passione per il volley intraprendendo un percorso professionale che lo ha portato a svolgere con efficacia e serietà i ruoli di team manager e direttore sportivo di sia in Italia che all’estero. Per citarne alcuni, è stato coordinatore del settore giovanile della Lardini Filottrano, direttore sportivo della Hermaea di Olbia e team Manager della Picco Lecco. Consapevole del ruolo chiave che hanno i settori giovanili per le società, si è specializzato in questo ambito attraverso un’assidua partecipazione a diversi e prestigiosi camp estivi. A Matteo va un grosso in bocca al lupo per il lavoro che andrà a svolgere per conto del Presidente Manconi.