Volley femminile A2, i Nipoti ancora al fianco delle Zie dell’Omag Marignano

Mercoledì sera 3 agosto, i delegati dell’Omag Marignano per i rapporti con i tifosi, Roberto Filipucci e Mauro Mancini, hanno incontrato al Pala Marignano una delegazione dei “Nipoti”, i principali attori del tifo organizzato. La Consolini ha ribadito che i tifosi sono una parte importante della società e ha ringraziato per l’attaccamento mostrato in questi anni.

I “Nipoti” sono conosciuti e apprezzati da tutte le avversarie della serie A2 e i loro megafoni, le loro bandiere, i loro cori, i loro tamburi, le loro scenografie li hanno resi unici, colorati, gioiosi, rumorosi nel modo giusto. I “Nipoti”, in vista della prossima stagione agonistica si sono resi disponibili a concordare con la società iniziative, eventi, attività con il fine di mantenere una costante vicinanza alla squadra anche durante la settimana e di organizzare un tifo gioioso, sociale che faccia battere il cuore per i colori marignanesi e che incoraggi un numero sempre maggiore di tifosi a sostenere le atlete marignanesi.

Società e “Nipoti” hanno convenuto che il Pala Marignano deve continuare a caratterizzarsi quale ambiente sereno, sportivo, gioioso, tollerante, con un tifo di colore e di stile, dove gli avversari non sono nemici, gli arbitri rappresentano un aiuto per rispettare le regole, dove trascorrere una domenica di divertimento e di sport, nel rispetto dei dettami dello sport e della convivenza sociale. Nelle prossime settimane, prima del raduno della squadra, si terranno altri incontri per definire nei minimi dettagli le iniziative dei “Nipoti” per la stagione 2022/2023.