Volley femminile A2. Omag Marignano, gli ace sono già la specialità della casa

C’è un fondamentale della pallavolo che viene spesso colpevolmente sottovalutato: la battuta è determinante come non mai nell’indirizzare un match e questo concetto sembra averlo capito molto bene l’Omag Marignano, per lo meno nelle prime due giornate del campionato di A2. È presto per arrivare a conclusioni definitive ma, come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera. Oltre al primo posto in solitaria nel girone B (due vittorie e un solo set ceduto), la formazione romagnola è ai vertici anche in un’altra classifica, molto più particolare. La squadra di coach Bertini domina insieme alla Millenium Brescia se si esamina il totale degli ace realizzati.

I due team ne hanno messi a segno ben 16, dunque con una più che buona media di 8 a partita. Al terzo posto si sono invece piazzate Mondovì, AltaFratte e Talmassons che sono però a debita distanza (13 ace per la precisione). È il segno che le Zie stanno lavorando molto bene in palestra soprattutto per quel che riguarda la precisione delle battute che hanno già fatto tribolare le giocatrici di Olbia e Offanengo. C’è poi un dettaglio ancor più interessante da questo punto di vista: le battute vincenti sono state ben distribuite tra più atlete, ben 6 nello specifico.

La migliore in assoluto è stata Alice Turco con 5 ace, seguita a ruota da Claudia Consoli e Alice Nardo (3 a testa), Serena Ortolani e Sveva Parini (2) e capitan Giulia Saguatti (un ace per lei). La speranza è che anche nel prossimo turno di campionato (domenica 22 ottobre) ci sia un contributo altrettanto consistente. L’Omag andrà a far visita all’Unione Volley Montecchio Maggiore, compagine vicentina che non ha avuto la stessa precisione in battuta (5 ace totali) ma che deve essere presa assolutamente con le pinze visto che ha un solo punto in meno in classifica rispetto alle romagnole.