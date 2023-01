A2: l'Omag Marignano affronterà Busto Arsizio nei quarti di finale di Coppa Italia

Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2023, l’Omag Marignano ha conosciuto quella che sarà la sua prima avversaria nella Coppa Italia di Serie A2. La sfida degli ottavi di finale tra Futura Giovani Busto Arsizio e la Ranieri International Soverato ha visto prevalere le Cocche lombarde che affronteranno dunque le Zie al PalaMarignano il prossimo 18 gennaio.

La formazione di coach Amadio si è sbarazzata in tre set delle rivali calabresi, mettendo in mostra una pallavolo efficace, come dimostrato dai parziali (25-22; 25-17; 25-18). La Futura Giovani milita nel girone A di A2 e attualmente è vicecapolista insieme alla Millenium Brescia, subito dopo l’Itas Trentino. I due precedenti più “freschi” sono quelli della scorsa stagione. All’esordio in campionato l’Omag steccò in casa contro le lombarde, un 1-3 subito in rimonta. Al ritorno, quattro mesi dopo, ci fu però il riscatto romagnolo con una vittoria in quattro set sul taraflex della Futura Giovani.

Si preannuncia dunque una partita molto interessante e probabilmente equilibrata per le ragazze di coach Barbolini, anche se prima ci si dovrà concentrare sul match più ravvicinato in termini di calendario. L’Omag è chiamata a riprendersi il secondo posto appena perso dopo il ko interno con Roma, nella trasferta contro l’Anthea Vicenza, squadra attualmente al settimo posto e vogliosa di allontanarsi dalla zona della classifica che significa Poule Salvezza.