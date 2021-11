A2: l’Omag Marignano consolida il secondo posto con un netto 3-0 ai danni di Sassuolo

Al cospetto dei propri tifosi, sempre più numerosi, grande prova dellache vince anche contro le Neroverdi dellacon il punteggio die consolida la seconda piazza alle spalle di Brescia. Le marignanesi partite con i favori del pronostico, primeggiano in tutti e tre i set senza affanni sulla formazione rivale grazie ad una prestazione corale maiuscola mostrando grande carattere e determinazione. Ottima la prova delle biancazzurre, che esaltano le doti difensive di(MVP del match) e trovano punti di riferimento importanti in tutte le uscite offensive. Il commento a caldo del Vice allenatore della Omag-Mt,

“È stata una partita bellissima, siamo finalmente riusciti a spingere dall’inizio alla fine, non abbiamo avuto nessun tipo di calo, anzi, abbiamo visto un crescendo durante i set. Si vede sempre di più il lavoro che stiamo facendo durante la settimana e sta finalmente venendo fuori anche l’entusiasmo che ci mettiamo. Siamo una squadra compatta in questo momento. Il gruppo lo sta dimostrando al 100%. Le ragazze si divertono, sono sempre sorridenti e lo dimostrano anche in partite come queste”.

Barbolini si affida al sestetto tipo con Turco in regia e Ortolani opposto, Brina e Coulibaly in posto 4 , Mazzon e Consoli al centro e Bonvicini libero. Venco propone Zojzi opposta a Balboni, Civitico e Busolini al centro, Gardini e Dhimitriadhi in banda e Rolando libero. Parte a razzo la Omag-Mt e in un amen si trova a condurre con Venco che ha già utilizzato entrambi i time out 10-2. In campo Cantaluppi per Zojzi e Sassuolo recupera un po’ di margine (10-4). C’è solo una squadra in campo, il libero Bonvicini è su tutti i palloni e le attaccanti mettono a terra ogni palla (22-12) Fa il suo ingresso Biagini a rilevare Brina ed il set lo chiude Consoli con un bel primo tempo (25-13). Squadre di nuovo in campo con Anikeeva al posto di Zojzi. Più equilibrato l’inizio di questo parziale (6-6), Venco chiama il primo discrezionale al primo allungo delle padrone di casa (11-8).

La Omag-Mt mette il turbo e Venco richiama anche il secondo time out (15-11). Troppi errori al servizio delle ospiti ed il set si complica (23-17). A chiudere il set in questo frangente è l’altra centrale Mazzon con un tap-in (25-19). Le padrone di casa vogliono chiudere presto la pratica e si portano subito avanti con Venco che chiama subito a sè la squadra (4-0). Le emiliane ci provano e si riportano sotto. A questo punto è coach Barbolini a chiedere il time out 4-3. Continua lo show di Bonvicini e compagne e il gap aumenta (14-5). In campo Bolzonetti per Brina (19-8). È Coulibaly a chiudere le danze del set (25-14). Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-13, 25-19, 25-14)

MARIGNANO: Turco 2 ,Bolzonetti 1, Mazzon 11 , Ortolani 15 , Coulibaly 10, Consoli 8, Bonvicini (L), Aluigi , Biagini, Brina 6. Non entrate: Penna, Muscarà, Zonta, Ceron. All. Barbolini.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Balboni 3, Gardini 11, Civitico 8 , Zojzi , Dhimitriadhi 4 , Busolini 5, Rolando (L), Cantaluppi 1 , Mammini , Colli (L), Anikeeva 1, . Non entrate: Stanev, Bondarenko , Semprini All. Venco.