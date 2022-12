A2: l'Omag Marignano è uno spettacolo, il girone d'andata termina con un 3-1 a Soverato

Prestazione da urlo delle zie dell’Omag Marignano che espugnano il Palascoppa di Soverato nell’ultima giornata del girone di andata di A2, legittimando, una volta di più, l’ottimo secondo posto in griglia in vista della Coppa Italia. Un 3-1 maturato in 2 ore di gioco che relega le Cavallucce Marine al 6° posto.

Vittoria utile per tre buone ragioni: morale perché grazie alla seconda posizione salterà gli ottavi di finale e avrà il fattore campo ed il proprio tifo a favore, fisica perché così le ragazze di coach Barbolini avranno a disposizione qualche giorno di riposo in più ed economico perché non dovrà sostenere una complicata trasferta infrasettimanale. Prestazione eccellente di Giorgia Caforio con un 67% in ricezione ed il 50% perfetta. Ma brave tutte e 13 le Zie che danno anima e corpo ogni giorno a favore della squadra.

Questo è il commento di coach Enrico Barbolini a fine gara: “È stata una bella partita, sapevamo che sarebbe stata comunque difficile perché Soverato è una buona squadra che fa anche delle “cose strane” che mettono in difficoltà. Siamo stati bravi. Abbiamo preparato la partita abbastanza bene. È stata una vittoria importante sia per la classifica che per la Coppa Italia ma in generale per noi perché vogliamo continuare a crescere e migliorare. Le nostre giovani devono capire quanta fatica si può fare a giocare a pallavolo e soprattutto la fatica che bisogna fare per portare a casa sempre dei punti.” Il tabellino del match:

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO-OMAG MARIGNANO 1-3 (17-25 17-25 25-12 15-25)

SOVERATO: Schwan 17, Cecchi 6, Korhonen 21, Giugovaz 5, Pomili 8, Malinov, Ferrario (L), Zuliani, Cherepova. Non entrate: Salviato (L), Barbaro, Tolotti, Giambanco. All. Chiappini

MARIGNANO: Babatunde 4, Turco 2, Bolzonetti 20, Parini 11, Perovic 21, Rachkovska 11, Caforio (L), Aluigi, Covino. Non entrate: Cangini, Salvatori, Biagini (L). All. Barbolini.