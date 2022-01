A2: Omag Marignano, Serena Ortolani decide di abbandonare i campi da gioco

Un fulmine a ciel sereno e una decisione inaspettata ma comunque da rispettare:, grande campionessa e opposto dell’, per scelta personale, ha annunciato alla società di lasciare i campi da gioco per questa stagione. Ildelle romagnole, nella sua lunga carriera, ha lasciato un segno sia per i numerosi titoli conquistati che per la persona che ha dimostrato di essere.

Dolce e trasparente, professionale e carismatica, mai eccessiva, si è rivelata in tutte le società che hanno avuto il piacere di lavorare con lei un’atleta di altissimo livello, umile ed efficace allo stesso tempo. L’amore per questo sport l’aveva indotta ad accettare la proposta del presidente della Consolini Stefano Manconi con entusiasmo, e il suo apporto in società si è fatto sentire fin dal primo giorno. Ortolani è stata determinante per la formazione del carattere della Omag-Mt, squadra che ordinata ed aggressiva si è contraddistinta in campionato ed in Coppa Italia, e che continuerà sicuramente il proprio percorso seguendo le impronte del suo ex Capitano.

Resterà comunque in orbita Consolini fino alla fine del campionato con una nuova veste tutta da definire, e magari chissà anche per le prossime stagioni. Il presidente Stefano Manconi, lo staff, i dirigenti ed i tifosi della Consolini hanno l’onore di poter ringraziare Serena, donna, campionessa e amica per il lavoro svolto in palestra e fuori dal campo.