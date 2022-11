A2: l'Omag Marignano sfata il tabù trasferta, vittoria in rimonta sul campo di Talmassons

Una vittoria spettacolare per il volley marignanese, in rimonta da 2-0 a 2-3, giunta nel modo più bello sul difficile campo di Latisana. La OMAG-Mt torna dal Friuli con due preziosissimi punti al termine di una ottima prestazione in una partita molto combattuta contro la Cda Talmassons. Le Zie, sempre avanti nei primi due parziali, subiscono in entrambi i set la rimonta delle friulane e si trovano inaspettatamente sotto 2-0.

Nel terzo parziale, sotto di 4 punti, rimontano e si aggiudicano il set. Anche nel quarto sono in affanno e devono inseguire. Ritrovano la parità a quota 15, fuggono ma vengono riprese. Vanno ai vantaggi dove annullano 5 match point e alla fine la spuntano rimandando tutto al tie break. Non si lasciano sfuggire l’occasione e si aggiudicano il match sfatando il tabù trasferta.

Queste sono le dichiarazioni di coach Barbolini a fine gara: “Si tratta della prima vittoria fuori casa, però è stata veramente complicata quindi, prendiamo di buono quello che c’è, che sono i 2 punti. Dobbiamo ritornare a stare un po' più attenti al nostro “piano gara” quello che dovevamo fare e che avevamo organizzato. Quando vai in difficoltà e subisci dei parziali importanti magari perdi un po' le redini del gioco. Ci siamo rimessi a fare un po' di nostre cose e ha portato bene. Noi siamo abituati a guardare le nostre prestazioni e poi alla fine del girone di andata guardiamo la classifica. Il nostro obiettivo non è sicuramente legato alla classifica anche perché la classifica è una diretta conseguenza del nostro trovare una continuità, cosa che ancora facciamo fatica a raggiungere”.

La vittoria di Talmassons è stata contraddistinta dai cori ‘amici’ dei Nipoti che, giunti in un nutrito drappello, non hanno mai smesso di incitare le ragazze. A fine partita grandi abbracci ed un caloroso ringraziamento da parte delle Zie. Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS-OMAG MARIGNANO 2-3 (27-25, 25-22, 20-25, 29-31, 10-15)

CDA Volley Talmassons: Taborelli (C) 20, Eze Blessing 10, Tognini, Crisafulli, De Nardi, Milana 15, Michelini, Rossetto 9, Trampus 5, Monaco, Caneva 9, Costantini 13. All. Barbieri

OMAG MT San Giovanni in Marignano: Perovic 33, Biagini, Bolzonetti 17, Salvatori 3, Cangini 1, Rachkovska 12, Covino, Saguatti, Parini 7, Aluigi, Turco 4, Caforio (C), Babatunde 2. All. Barbolini