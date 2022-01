A2: l’Omag Marignano sfiora la rimonta, sconfitta al tie-break contro Brescia

Una vera e propria beffa. L’Omag Marignano riesce soltanto a sfiorare l’impresa e a rimontare la Millenium Brescia nel big match di ieri che non ha tradito le attese. Sotto di due parziali, le Zie portano la partita al tie-break per poi arrendersi sul più bello. Già dal primo lunghissimo punto si prospetta una sfida entusiasmante. Primo allungo delle bresciane dovuto più che altro a disattenzioni delle romagnole (5-8). Di nuovo in parità su ace di Turco 9-9. Piva trascina le leonesse e Barbolini chiama il primo time out (10-14). Le padrone di casa si inchiodano a quota 12 e Brescia fugge. Barbolini chiama ancora il tempo (12-20).

Aluigi rileva Turco in regia. Con l’ennesima palletta Bianchini guadagna 9 set point. 15-24 è sempre Bianchini a chiudere il set al secondo tentativo (16-25). Riparte ancora forte Brescia (0-3). La Omag-Mt recupera e si riporta in parità (6-6). Brescia fugge di nuovo e Barbolini chiama a sè la squadra. 9-14. Ancora a segno con 2 ace di Bianchini e secondo time out per le marignanesi (9-16). Recuperano qualche punto le Marignanesi e questa volta è Beltrami a chiamare il primo time out (12-16). La difesa bresciana è invalicabile e i 2 terminali offensivi Piva-Bianchini non perdonano. Sono 5 i set point sull’ennesimo attacco di Piva (19-24). Piva chiude al secondo tentativo (20-25).

Il terzo set fa ben sperare alla Omag-Mt che propone Aluigi in regia. Parte forte e coach Beltrami chiama subito il tempo (4-1). Brescia si rimette subito in carreggiata e Barbolini chiama lo stop (4-3). Bolzonetti e Brina spingono le Zie (9-6). E’ ancora coach Beltrami a chiamare il time out sul 12-8. Cvetnic mette in difficoltà la ricezione marignanese (13-14). Mantiene un piccolo margine di vantaggio la Omag-Mt (19-16). Doppio cambio Giroldi rileva Morello, Sironi Bianchini e Blasi rileva Piva (20-17) Coulibaly mette a segno il 24° punto per i 4 set point.

I primi due vengono annullati e Barbolini vuol vederci chiaro fermando il gioco (24-22). Chiude Bolzonetti con un block out (25.22). Il quarto parziale gode dell’inerzia del terzo. Con Aluigi ancora in regia la Omag-MT conduce le danze e Beltrami chiama lo stop sul (4-0). Non si fa in tempo a rientrar in campo che coach Beltrami spende anche il secondo time out (7-2). Giroldi in campo per Morello tra le fila bresciane. Bolzonetti e Coulibaly spingono la Omag-Mt al massimo vantaggio (10-5). Bartesaghi rileva Piva sul punteggio di 14-9. Sironi rileva Bianchini (17-10). Le leonesse sono in confusione e le Zie ne approfittano (19-10). Rientra Morello in regia ma le sorti di questo match sembrano già segnate.

Sul 22-14 Prova a reagire Brescia e Barbolini chiama il time out (22-17). Ancora due punti e ancora time out per le marignanesi (22-19). Mazzon sblocca la Omag-Mt e Coulibaly va a segno per i 5 set point (24-19). Consoli a muro manda la Omag-Mt al tie break (25-21). Cvetnic segna il primo punto seguita da Coulibaly. A Bolzonetti risponde Ciarrocchi (2-2). Bianchini mette a segno una palletta a cui risponde Consoli a muro (3-3) Ancora Bianchini 2 volte (3-5). Brina per le Zie e Piva per Brescia (4-6). Ace di Ciarrocchi e time Out per Barbolini sul 4-7. Coulibaly manda out 4-8. Muro di Brina 5-8. Mazzon a segno per il 6-8. Bianchini a segno e poi sbaglia il servizio 7-9. Coulibaly accorcia e Beltrami chiama il discrezionale (8-9). Piva per l’8-10. L’invasione di Coulibaly lancia le leonesse e Barbolini chiama ancora time out (8-11). Consoli è seguita da Cvetnic 9-12. Ancora Consoli 10-12. Ancora Cvetnic 10-13. Sironi rileva Bianchini. Block out di Bolzonetti 11-13 Cvetnic regala 3 match point a Brescia. Chiude Ciarrocchi 15-11.

Ecco le dichiarazioni di Maria Elena Aluigi a fine partita: “Nessuno si aspettava un risultato del genere, siamo state molto brave a riprenderci a recuperare, a dare tutto, e far vedere soprattutto il carattere che abbiamo e il gruppo che siamo. Siamo quindi sulla strada giusta. Se continuassimo così potremmo prenderci delle soddisfazioni. Nei primi 2 set il carattere c’è sempre stato, un po’ di imprecisioni qua e là che ci hanno costretto sempre a rincorrere le avversarie. Nel terzo e quarto set c’è stato un po’ più di ordine e tranquillità e difesa, tanta difesa”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-MILLENIUM BRESCIA 2-3 (16-25, 20-25, 25-22, 25-21, 11-15)

MARIGNANO: Mazzon 18, Turco 4, Coulibaly 15, Consoli 9 Bolzonetti 19, Brina11, Aluigi 1, Bonvicini (L), Non entrate: Penna (L), Biagini, Ortolani, Ceron Zonta. All. Barbolini

BRESCIA: Morello 2, Ciarrocchi 9, Bianchini 20, Piva 20, Fondriest 8, Sironi 2, Cvetnic 20, Scognamillo (L) Bartesaghi, Blasi, Giroldi. Non entrate: Tenca (L), Caneva, All. Beltrami.