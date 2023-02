A2: dal paradiso all'inferno in 5 set, l'Omag Marignano si fa rimontare e agganciare da Talmassons

Alla Omag Marignano non riesce l’allungo in classifica ai danni della CDA Talmassons. Purtroppo il risultato è stato la fotocopia esatta del match di andata. Avanti 2 set e in vantaggio 10-6 nel terzo parziale, la formazione romagnola si è fatta riprendere e non è più riuscita a rimettersi in partita. Barbolini manda in campo Turco e Perovic a chiudere la diagonale, Babatunde e Parini al centro, Rachkovska e Bolzonetti in banda e Caforio libero. Leo Barbieri schiera Eze Blessing in regia con Taborelli opposto, Milana e Rossetto in Banda,Caneva e Costantini al centro e De Nardi Libero. Avvio travolgente per la Omag-Mt, e coach Barbieri chiama subito il time out 5-1- Il set procede con le padrone di casa sempre avanti fino a quando due muri consecutivi di Costantini riportano la CDA ad una sola lunghezza e Barbolini chiama il time out. 13-12. È ancora Costanitni ad andare a segno a muro per la parità 13-13.

Ancora un allungo per le padrone di casa e Barbieri usa il suo secondo discrezionale. 19-16 Barbieri cambia entrambe i posti 4 con Crisafulli e Trampus per Milana e Rossetto. Il muro di Rachovska procura 4 set point alla Omag-Mt. Chiude Rachovska ancora a muro 25-21. Partenza più equilibrata quella del secondo parziale, 4-4. La Omag-Mt spinge e Barbieri cambia la regista Eze con Michelini- Non riesce però a cambiare inerzia e la Omag-Mt allunga e coach Barbieri chiama il time out 12-6. Trampus rileva Rossetto 15-8. La Cda ci sta mettendo del suo, ma la Omag-Mt è in palla e macina bel gioco e costanza. Barbieri chiama ancora il time out. 18-10. Bolzonetti mette a terra il 24° punto per i 9 set point.

Trampus manda fuori l’attacco: 25-15. Anche nel terzo set la Omag-Mt aspetta le avversarie fino a quota 5 poi mette la freccia e tenta la fuga con Barbieri che chiama la squadra a sè 10-6. Al rientro in campo c’è la reazione delle friulane con Taborelli protagonista. Prima pareggiano e poi mettono avanti la testa 12-14. Coach Barbolini si gioca i due time out in un battibaleno. 12-15 Biagini fa fiatare Rachovska in ricezione. Talmassons vuole riaprire il match 18-22. Milana sigla il 24° punto per i 6 set point: 19-24. Chiude Taborelli al secondo tentativo 19-25. La Cda comincia a credere nel recupero ed il match si fa entusiasmante con continui capovolgimenti di fronte 10-11. È però la Cda ad allungare costringendo Barbolini al time out. 12-16. La Omag- Mt non ci sta e rimette il set in parità. Barbieri chiama il discrezionale. 16-16. Si va avanti punto a punto ma è la CDA a spuntarla e rimandare l’esito del match al tie break. 23-25.

Continua il predominio di Talmassons. Al tie break si porta subito avanti 3-6. Si va al cambio campo con le friulane avanti 5-8 dopo l’ace di Taborelli .Ancora una ace dell’opposto e Barbolini chiama il tempo. 5-9. La Omag Mt prova a rimettere in sesto il set e questa volta è Barbieri a chiamare il tempo 8-10. All’errore al servizio di Bolzonetti segue l’ace di Costantini. 8-12. Taborelli a segno per i 2 match point Rachkovska annulla il primo ma Milana mette il punto esclamativo al match 13-15. Così Alessia Bolzonetti a fine partita: “I primi due set sono stati ottimi, nel terzo eravamo avanti abbiamo avuto un black out e poi non abbiamo più reagito, non abbiamo più imposto il nostro gioco e abbiamo permesso loro di giocare- Comunque sono una squadra molto forte, erano un punto sotto di noi e abbiamo sbagliato lì secondo me, a non reagire”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-CDA TALMASSONS 2-3 (25-21, 25-15, 19-25, 22-25, 13-15)

MARIGNANO: Rachkovska 4 , Babatunde 12, Aluigi ne Bolzonetti 17, Parini 10, Perovic 28 , Caforio (L), Salvatori ne Biagini (L), Saguatti ne, Turco 1, Cangini ne, Covino ne. All. Barbolini.

TALMASSONS: Rossetto8 , Costantini 16, Eze Blessing 2, Milana 14, Caneva15 , Taborelli 21, De Nardi (L), Crisafulli , Campagnolo, Trampus.4Monaco ne (L), Tognini ne Michelini. All. Barbieri.