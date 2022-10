Volley femminile A2: tegola per l'Omag Marignano, si infortuna capitan Saguatti

Brutta tegola per la Omag-MT Marignano in vista dell’inizio del Campionato di Serie A2 2022-2023. Nella gara di domenica che vedeva opposte nell’allenamento congiunto l’Idea Volley di Sassuolo e la squadra riminese si è infortunata la schiacciatrice, nonché capitano, Giulia Saguatti. Per l'atleta modenese la situazione attuale è la seguente: trauma distorsivo di medio-alto grado del legamento anteriore crociato.

La società informa comunque che solo dopo la visita specialistica si potrà conoscere la reale entità del grave infortunio occorso all’atleta. Classe 1991 (compirà 31 anni il prossimo 20 novembre), la carriera di Saguatti è stata sempre a forti tinte marignanesi. Dopo le esperienze a Sassuolo, Carpi, San Lazzaro e Piacenza, San Giovanni in Marignano è diventata la sua seconda casa a partire dalla stagione 2015-2016, una vera e propria dichiarazione d’amore dal punto di vista sportivo.