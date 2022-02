A2: un'Omag Marignano fin troppo smarrita si fa sorprendere in casa da Macerata

Nulla da fare per una generosa Omag Marignano, che parte con il piglio giusto ma cede alla distanza alla veemente reazione di Macerata. Le marchigiane si aggiudicano l’intera posta in palio superando per 3-0 le padrone di casa nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di A2 femminile, aggrappandosi soprattutto alla prestazione maiuscola di Fiesoli, Mvp, firmando la bellezza di 15 punti personali con il 40% di positività in attacco. A lei si è aggrappata la regista Ricci nei momenti di difficoltà.

Domenica le Zie osserveranno il loro turno di riposo. Turno che tra l’altro prevede il big match tra Brescia e Macerata. Poi il 6 marzo di nuovo in campo per l’ultima giornata contro la Sigel Marsala. La Omag-Mt parte a razzo Paniconi vuol vederci chiaro e chiama subito time out: 4-0. Il primo punto di Macerata lo sigla Cosi a muro su Brina. Con un break di 5 punti a zero, le maceratesi si portano avanti. 7-8. La Omag-mt non sfrutta per niente le freeball e Macerata prende il largo. Barbolini chiama time out. 8-13. Le marignanesi non ci stanno e piazzano un break di 4-0.

Paniconi chiama time out: 15-18. Doppio cambio Ricci- Malik per Peretti- Stroppa e macerata allunga 19-23. Zonta rileva Bolzonetti. Stroppa beffa Turco per 4 set point. Coulibaly annulla il primo, Mazzon il secondo, e rientra Bolzonetti. Stroppa mette fine al set sul 22-25. In equilibrio l’inizio di secondo set: 5-5. Al primo allungo di Macerata Barbolini chiama il discrezionale. 8-10 A quota 13 la Omag–Mt rimette le cose in pari. Cambio palla fino al 16-16. Macerata piazza il break e Barbolini chiama il tempo: 16-19. Ora è Paniconi a chiamare time out all’avvicinarsi della Omag-Mt: 20-22.

Come nel primo set Macerata cambia la diagonale opposto palleggiatore- Fiesoli a segno con un colpo dubbio firma per i 4 set point. Chiuso poi sempre da Fiesoli con muro su Bolzonetti. 20-25. Parte di slancio la Omag-Mt. 3-0. Ma Macerata è lì 3-4- Aluigi rileva Turco in regia (4-6). Le marchigiane allungano 6-11 e ancora 8-15 e Barbolini non sapendo più che pesci prendere si rifugia nel time out. Zonta rileva Bolzonetti. 12-23 l’ennesimo errore in battuta consegna 11 match point alle ospiti 13-24. Ed è ancora un errore al servizio che segna la fine del match: 14-25. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-CBF HR MACERATA 0-3 (22-25, 20-25, 14-25)

MARIGNANO: Mazzon 8, Turco 3, Brina 9 , Ceron 7 , Bolzonetti 9 , Coulibaly 8, Bonvicini (L), Aluigi, Zonta, Non entrate: Ortolani, Penna, Biagini. All. Barbolini

MACERATA: Pizzolato 9 , Ricci 3, Fiesoli 15, Cosi 5, Malik 13, Michieletto 11, Bresciani (L), Stroppa , Gasparroni, Peretti. Non entrate: Martinelli, Ghezzi. All. Paniconi