Volley femminile A2: Omag Marignano, una trasferta laziale da non sottovalutare

Archiviata l’esperienza della Coppa Italia Fecciarossa, l'Omag Marignano ha concesso un giorno di riposo alle atlete che tornano in palestra venerdì per preparare la trasferta di domenica 22 gennaio a Sant’Elia Fiumerapido. L’Omag-Mt si appresta a vivere una nuova pagina del campionato, partendo dal suo secondo posto in classifica, in coppia con Montecchio e dal bel percorso finora manifestato. La trasferta di Sant’Elia si presenta insidiosa e quindi occorrerà la massima concentrazione e determinazione da parte del team marignanese, senza dimenticare che i pericoli sono presenti in ogni gara. Basta tornare con la mente allo scorso anno, nell’incontro del 22 febbraio 2022, quando, inaspettatamente, le atlete di San Giovanni lasciarono l’intera posta nella trasferta contro l’Assitec.

Il presidente Stefano Manconi è stato intervistato dai canali societari in vista della trasferta di domenica: “Il grado di forza delle nostre avversarie si è alzato e quindi se vogliamo competere con squadre come Busto, Brescia, Mondovì ecc., con le quali sono convintissimo che possiamo confrontarci, dobbiamo alzare anche noi l’asticella. La trasferta di domenica è molto insidiosa e va affrontata con la massima attenzione. Mi sorprende che Sant’Elia abbia conquistato la prima vittoria stagionale solo domenica contro Messina perché il team laziale ha un potenziale molto superiore a quello che l’attuale classifica mostra”.

Le ciociare non dovranno essere sottovalutate: “Occorre affrontare quest’avversario senza pensare che al suo attivo può vantare una sola vittoria perché, comunque, la squadra ha atlete di ottimo livello quali Spinello, Dzakovic, Ghezzi, Cogliandro, Botarelli. L’Omag-Mt dopo la sosta ha accusato un periodo di leggero appannamento e flessione. Occorre, pertanto, recuperare le energie che avevamo nel mese di dicembre. Dobbiamo tenere presente, inoltre, che nella pallavolo moderna femminile, la battuta è un fondamentale troppo importante. La nostra battuta nelle ultime gare è tornata a essere quella d’inizio stagione, poco potente e precisa. Dobbiamo, quindi, limitare gli errori, ritornare a una battuta aggressiva e poi la squadra deve rendersi conto velocemente che contro avversarie importanti possiamo competere, ma dobbiamo accrescere il livello del nostro gioco. Ora abbiamo tempo per recuperare e rimetterci sulla giusta carreggiata. Il campionato è ancora lungo e ci attendono tante sfide importanti a cominciare da quella di domenica prossima”.

Le squadre si sono incontrate tre volte: due sono le vittorie a favore dell’Omag-Mt e una per l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Nella gara di andata si è imposta l’Omag-Mt con il punteggio di 3 set a 1 (17/25; 25/14; 25/22; 25/19). Nella scorsa stagione il sestetto marignanese si è imposto al PalaMarignano per 3-0 e ha ceduto a Sant’Elia Fiumerapido con lo stesso punteggio.