A2, l’OMAG torna al PalaMarignano: contro Sant’Elia per confermare il primato

Ebbene sì, la squadra che si trova in vetta alla classifica a guardare tutti dall'alto è proprio la! Ci sono tutti i presupposti perché la prossima sfida di campionato sia una partita spettacolare, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. La Omag-Mt vorràe continuare la striscia positiva di 5 vittorie per mantenere la testa della classifica. Domenica in quel di Brescia è stato fondamentale ilche hanno arginato gli attacchi consentendo alla squadra di chiudere le palle rigiocate.

Alessia Mazzon ha analizzato il netto successo di Brescia: “Nessun segreto, diamo tutte il 100% di noi stesse. Siamo tutte sempre molto entusiaste in campo e a quasi tutti gli allenamenti si crea un'atmosfera di divertimento, dove è impossibile non stare bene, si riesce a lavorare in pace e armonia. Dopo di che questa atmosfera riusciamo a trasportarla anche in partita e il gioco è fatto”.

Non è mancato un accenno alla prossima squadra da affrontare, l’Assitec Volleyball Sant’Elia: “In tanti dopo la partita, oltre ai complimenti, mi hanno raccomandato di restare con i piedi per terra. Sotto questo aspetto sono molto tranquilla, perché conosco molto bene la mia squadra e sono sicura che nessuna ora si monterà la testa, anzi saremo sempre più cariche per spingere in palestra per portare a casa risultati sempre migliori. Domenica non dovremo assolutamente sottovalutare le nostre avversarie con il loro gioco, dovremo solo pensare a fare bene le nostre cose e a divertirci perché insieme siamo qualcosa di meraviglioso”.