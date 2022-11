A2: il pronto riscatto dell'Omag Marignano, vittoria in rimonta sull'Anthea Vicenza

La Omag_MT torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi. Tre set a 1 in quasi 2 ore di gioco e una prestazione senza sbavature per la squadra marignanese alle prese con l’Anthea Vicenza. Una gara gestita bene da tutta la squadra, giocata con attenzione e precisione con il risultato che tutti si aspettavano, la vittoria. Vietato sedersi sugli allori, da domani si torna al lavoro in vista del secondo match di questa settimana, mercoledì scenderà nuovamente in campo a Montecchio Vicentino nel 4° turno. Sugli scudi Bolzonetti eletta MVP con 26 punti e il 56% in attacco, e la solita Perovic anche oggi con 22 punti all’attivo. Coach Barbolini manda in campo Turco in regia e Perovic a chiudere la diagonale, Bolzonetti e Rachkovska in posto 4 , Salvatori e Parini al centro e Caforio libero.

Ivan Iosi risponde con Galazzo in regia, Kavalenka opposto, Cheli e Farina al centro, Legros e Panucci in banda e Formaggio libero. Le squadre si studiano e procedono con un cambio palla regolare 4.4 Le vicentine allungano a causa dei reiterati errori della squadra di casa e Barbolini chiama il primo time out. 5-9. La Omag-MT accorcia con Perovic e Bolzonetti. 12-14. Ottino rileva Legrand. Una scatenata Kavalenka, sempre ben servita da Galazzo, segna il solco che porta coach Barbolini a chiamare il secondo time out. 13-19. Tre punti consecutivi di Bolzonetti ed è Iosi a chiamare lo stop. 19-21. Il muro di Farina su Perovic frena il recupero delle zie. 20-22. Aluigi per Turco in regia. Perovic sbaglia il servizio per i 2 set point vicentini. 22-24.

Parini annulla il primo e Iosi chiama il discrezionale. 23-24. Kavalenka non perdona e chiude il parziale 23-25. Il secondo parziale inizia con la fuga delle padrone di casa, Bolzonetti a segno 3 volte e Iosi chiama subito lo stop. 4-0- Le vicentine riducono il gap e Covino rileva Rachkovska 7-5- Ora è la squadra veneta a commettere troppi errori e la Omag-MT riallunga con Iosi che finisce i time out. 11-5 La Omag-Mt tiene ben saldo il bandolo della matassa con Perovic e Bolzonetti. Iosi manda in campo Groff per Panucci 20-12. Kavalenka a segno per 2 volte e Barbolini chiama il tempo. 20-14. Rientra Panucci in prima linea. 22-15 L’ace di Covino vale gli 8 set point per la Omag-MT 24-16- Kavalenka sbaglia l’appoggio. 25-16

Anche il terzo set inizia con la fuga della Omag-MT. Turco distribuisce bene il gioco e manda a segno un po’ tutte le attaccanti. Iosi ferma il tempo. 9-4. Vicenza sembra aver mollato e la Omag-Mt allunga ancora. 18-11. Biagini rileva Covino per la Omag-MT e Ottino Le Grand per Vicenza-19-15. L’ace di Bolzonetti vale gli 8 set point per la Omag-MT 25-16. Panucci annulla il primo ma Perovic chiude- 25-17. Parte meglio la squadra di Iosi nel 4° set. Barbolini vuol vederci chiare e chiama il time out. 0-3. La Omag- Mt raggiunge Vicenza a quota 10. Bolzonetti e Perovic a segno e Iosi ferma il gioco. 12-10. Biagini in campo per Covino.13-11. Mantiene il distacco la Omag-MT 19-16. L’ingresso di Cangini al servizio mette in difficoltà la ricezione ospite e la Omag-MT allunga. 22-17. Il primo tempo di Parini vale 6 match point. 24-18- Chiude Covino al primo tentativo. 25-18.

Così Alessia Bolzonetti: "Abbiamo dimenticato Roma perché fondamentalmente bisognava dimenticarla, nel senso che era una squadra forte, noi ci abbiamo provato, è andata male ma si va avanti. Quindi siamo tornate qua per prenderci questi tre punti. Inizialmente abbiamo fatto fatica a ingranare, però poi penso che si sia visto il nostro gioco, ci siamo sciolte e quindi siamo riuscite a imporlo. È andata bene”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-ANTHEA VICENZA 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-18)

MARIGNANO: Babatunde ne, Turco 2, Bolzonetti 26, Parini 5, Perovic 22, Rachkovska 11, Caforio (L), Salvatori 5, Cangini, Aluigi, Biagini,Saguatti (L) ne, Covino 9. All. Barbolini

VICENZA: Panucci 7, Cheli 9, Legros 4, Farina 9, Kavalenka 21, Formaggio (L), Ottino , Digonzelli, Galazzo 1, Munaron ne, Groff, Martinez ne,. All. Iosi