Volley femminile A2: tappa vicentina per l’Omag Marignano che vuole tornare subito a vincere

Sono ancora vive le immagini spettacolari che il PalaMarignano ha offerto in occasione della partita contro la prima classificata, Roma Volley Club. Il palazzetto è tornato sold out come ai tempi del pre Covid, è tornata a bordo campo una nuova mascotte (chiamata dalle atlete marignanesi FabioPaolo), le coreografie ideate e realizzate dai tifosi sono state davvero sorprendenti: due sono state le partite, quella in campo e quella sugli spalti. In entrambe ha vinto lo spettacolo e la valorizzazione e promozione del volley. Lo spettacolo di cui hanno goduto i presenti domenica 8 gennaio, può essere vissuto solo in pochi altri palazzetti della serie A2! Nel frattempo le atlete marignanesi sono tornate regolarmente ad allenarsi in vista di un tour de force che le attende, prima, con l’importante trasferta in Veneto per la gara di campionato contro l’Anthea Vicenza Volley, poi mercoledì 18 gennaio per il debutto casalingo in Coppa Italia, contro il Busto Arsizio e la domenica successiva, 22 gennaio, in un’altra trasferta, quella di Sant’Elia di Fiumerapido.

Naturalmente è grande l’attesa anche per la gara di Coppa Italia, dove negli anni la Consolini ha sempre ottenuto importanti successi (una vittoria, nel 2018 e due finali, quella di Busto Arsizio, nel 2020 e di Villafranca Verona, nel 2022). Per quanto concerne il campionato come ha dichiarato il presidente Manconi al termine dell’incontro con Roma, “ora l’Omag-Mt deve sostenere due trasferte consecutive, intervallate dalla partita di Coppa Italia e pertanto le prossime due settimane sono molto importanti. Per il campionato, perché sfidiamo due squadre della seconda metà classifica e avendo chiuso il girone di andata secondi, dobbiamo cercare di non lasciare punti alle squadre della colonna di destra della classifica se vogliamo mantenere le prime posizioni. Per la Coppa Italia, perché per proseguire in questa esperienza, giocando a eliminazione diretta, continua solo chi vince”.

Ai canali societari ha parlato anche capitan Giulia Saguatti, alle prese con il recupero per il ritorno in campo: “Per il mio recupero sono contenta per come procede il lavoro in palestra, afferma Giulia. Ho iniziato pian piano la mia riatletizzazione in campo con la palla. Continuerò a fare un importante lavoro di pesi per mantenere forte la muscolatura delle gambe, per cui spero di poter rientrare al più presto. Per quanto concerne la partita contro Anthea Vicenza Volley di domenica 15 gennaio, sarà importante resettare tutti i pensieri sulla partita contro Roma e ritrovare la nostra migliore pallavolo. Abbiamo di fronte due trasferte insidiose (Vicenza e Sant’Elia) dove dovremo fare più punti possibili e sono sicura, pertanto, che la mia squadra saprà ritrovare la giusta concentrazione per affrontare queste due partite e i quarti di finale di Coppa Italia”.

Anche Giorgia Caforio, il libero che è entrato subito nel cuore dei tifosi marignanesi, è già concentrata sulla gara del 15 gennaio: “Arriviamo da una sconfitta, quella contro la prima in classifica. Abbiamo tentato di imporre il nostro gioco riuscendoci solo in alcuni frangenti della gara. Da questo insuccesso dobbiamo subito reagire e rialzarci lavorando ancora di più negli allenamenti settimanali. Andiamo a Vicenza con un grande desiderio di riscatto, consapevoli, soprattutto, che il grande lavoro svolto fino ad oggi non può essere messo in dubbio da una sconfitta, peraltro con la prima della classe. Ora dobbiamo concentrarci sulla seconda parte del campionato, affrontare con grande attenzione le prossime gare e quello di Vicenza può essere un momento per esprimere di nuovo al meglio il nostro gioco”.

A proposito del prossimo match, le due squadre si sono incontrate una sola volta, il 6 novembre 2022 nella terza partita del girone di andata dove l’Omag-Mt ha vinto con il punteggio di 3-1 (23/25; 25/16; 25/17; 25/18). Unica ex è l’opposto Clarissa Covino che indossa la maglia numero 7 dell’Omag-Mt e che ha difeso i colori dell’Anthea Vicenza Volley nella stagione 2019/2020 nel campionato di B1.