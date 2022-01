A2: ultime ore prima dell'atteso ritorno in campo dell'Omag Marignano

Le ragazze dell’sono pronte a tornare in campo contro la. Dopo tre settimane di stop, causate dalla positività al Covid19 di alcune atlete, domani, domenica 23 gennaio alle ore 17:00, presso la palestra Consolata di Sassuolo, si gioca il 5° turno del girone di ritorno. Nessuno avrebbe mai immaginato di doversi trovare anche quest’anno a disputare un finale di campionato così denso di appuntamenti. Le Marignanesi, come diverse altre squadre, dovranno recuperare tre delle quattro giornate del

Salvo ulteriori intoppi, gli incontri sono stati riprogrammati perlopiù nel mese di febbraio, in turni infrasettimanali. Così la Omag-MT dovrà affrontare Aragona e Busto Arsizio fuori casa e Macerata in casa, senza trascurare l’evento clou della stagione ossia la finale di Coppa Italia contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. La data della finale sarà presumibilmente il 18 aprile prossimo, il luogo ancora totalmente da definire.

“Sicuramente non vediamo l’ora di tornare in campo - spiega coach Barbolini - e dopo questo periodo di pausa forzata cercheremo di smaltire la ruggine il più in fretta possibile. Siamo certi che la voglia di giocare compenserà ampiamente l’inevitabile adattamento alla ripresa, in questi giorni abbiamo comunque cercato di mantenere una condizione fisica ottimale e dai primi riscontri in palestra sembra proprio che siamo riusciti nel nostro intento. Sono sicuro che arriveremo pronti alla trasferta di domenica, non mi preoccupano le incertezze che ci potrebbero essere visto le ultime vicissitudini. L’aver ritrovato una squadra in buona salute sia fisicamente che tecnicamente che moralmente è sicuramente un bel viatico per il periodo intenso che ci aspetta.”