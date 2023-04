A2. Ultimo turno di Pool Promozione: l’Omag Marignano ospita la Millenium Brescia

La sesta e ultima giornata della Pool Promozione che si gioca domenica 16 aprile vede l’Omag Marignano impegnata davanti ai propri tifosi nella partita contro la Valsabbina Millenium Brescia. Quest’ultimo turno della Pool Promozione è veramente avvincente perché dovrà decretare chi fra Omag-Mt e Brescia avrà il fattore campo nello scontro in semifinale, in caso di gara 3 e chi sarà la quarta squadra fra Talmassons, Montecchio, Busto Arsizio e Mondovì che raggiungerà la terza fase del campionato assieme all’Itas Trentino, Omag-Mt e Valsabbina Millenium Brescia. Le atlete marignanesi non erano le favorite per la conquista dei playoff promozione che invece hanno sorprendentemente raggiunto con due domeniche di anticipo.

In questa seconda parte della stagione Saguatti e compagne hanno messo in mostra tutto il loro valore, le loro capacità, una bella pallavolo e hanno mandato un preciso segnale alle avversarie: l’Omag-Mt non teme nessuno, gioca con serenità, vuole divertirsi e dilettare i propri tifosi. L’incontro di domenica sarà un anticipo della semifinale, perché le due squadre, occupando le due posizioni centrali della classifica, torneranno a confrontarsi, nella parte finale del campionato, per determinare chi dovrà assaporare la gioia della finale per la conquista della serie A1. Il sestetto di capitan Saguatti si è allenato intensamente per tutta la settimana ed è pronto per un’altra sfida sapendo di contare sul supporto dei propri tifosi.

L’ambiante è sereno, fiducioso così come trapela dalle parole del suo presidente Stefano Paniconi: “La partita di domenica è moderatamente importante perché l’unica cosa che cambia è il favore del campo in un eventuale spareggio della semifinale. Per entrare nei playoff promozione arrivare terzi o quarti non cambia nulla. Naturalmente le partite si giocano per vincere e così lo sarà anche per l’ultima partita della Pool Promozione. Brescia dall’inizio della stagione ha come punta di diamante Obossa e sfrutta molto il gioco al centro. Per questo motivo per noi diventa particolarmente importante battere bene. L’ex Pamio ha il merito di ricevere bene in una stagione per lei difficile in attacco dopo l’infortunio alla spalla. Il sestetto lombardo è capace di avere momenti molto elevati per cui è importante non avere da parte nostra cali di concentrazione e mantenere il sestetto ospite sempre sotto pressione”.

L’impegno è stato commentato anche da capitan Saguatti: “La partita con Brescia è un match di altissimo livello, come d’altra parte sono tutte le gare della Pool Promozione, dichiara Giulia. Brescia è una squadra con individualità molto forti, è un sestetto completo. Per noi sarà un test molto importante anche in vista dei Playoff che disputeremo subito la settimana successiva. Giocheremo concentrate, come al solito, cercando di portare a casa il risultato che ci consentirebbe, così, di affrontare le gare più importanti della semifinale in casa nostra. In realtà non sarà casa nostra perché per le semifinali, non avendo il Pala Marignano la sufficiente capienza dei posti messi a disposizione per gli spettatori, come richiesto dal regolamento, dovremo spostarci al Play Hall di Riccione. Speriamo di riuscire ad ambientarci bene in questa nuova struttura e trovare lo stesso clima che abbiamo al Pala Marignano”.