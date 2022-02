A2: le Zie son tornate, l'Omag Marignano espugna Busto Arsizio in 4 set

Con cuore, grinta, carattere ed una Bolzonetti straripante l’Omag Marignano espugna il Palaborsani in quattro combattutissimi set e ribalta il risultato dell’andata aggiudicandosi il match per 3-1 contro la Futura Volley Busto Arsizio. Le biancazzurre hanno aggredito con grande concentrazione le avversarie fin dal primo set, conquistato con tenacia e in crescendo. Hanno continuato poi senza troppa esitazione nel secondo parziale e chiuso definitivamente nella quarta frazione, dopo un terzo set perso per un calo fisiologico. Una performance corale che ha visto al top tutta la squadra. Bolzonetti sugli scudi: con i suoi 33 punti ed il 50% in attacco è stata premiata come MVP dell’incontro.

Primo set: la Futura parte con il suo sestetto base che prevede Bici opposta a Demichelis, Angelina e Biganzoli in posto 4, Lualdi e Sartori al centro più Garzonio libero; San Giovanni in Marignano schiera le diagonali Turco-Bolzonetti, Coulibaly-Brina, Ceron-Mazzon e Bonvicini libero. La Omag trova il primo vantaggio sul lob di Coulibaly (1-3), un errore offensivo ospite riporta a contatto le biancorosse (4-5); anche Busto non è esente da mancanze in attacco ed è costretta a tornare sotto di 2 lunghezze (6-8) fino al muro di Bici che porta al pari (8-8). Le ospiti difendono con aggressività ma la Futura riesce a mettere la freccia con Lualdi (12-11), il servizio di Ceron ribalta tutto (12-13); la doppietta del nuovo equilibrio è di Angelina (14-14), sul nuovo ace ospite di Brina Lucchini ferma il gioco (14-16). Il muro di Demichelis (16-17) non basta a contenere la Omag, che torna abbondantemente a condurre sul diagonale out di Biganzoli (16-20); il finale è tutto ospite, con le biancorosse che si sbloccano solo sul 18-23 con Sartori; il servizio bustocco in rete porta al primo set point (19-24), anche Sartori sbaglia dai nove metri per chiudere (20-25).

Secondo set: Sartori (muro) e Angelina (diagonale) aprono la frazione a favore della Futura (2-0), il vantaggio non regge a lungo e Bolzonetti sorpassa da posto 2 (4-5); Coulibaly passa tra le mani del muro per il +2 Omag (5-7) prontamente ricucito da Bici (7-7). Le romagnole difendono qualsiasi cosa e la Futura fatica a reggere in fase break (9-11); Biganzoli firma però il doppio ace del sorpasso (12-11), Bolzonetti torna a far male per il 14-14. Bici colpisce con uno splendido diagonale (16-15) ma non basta a tenere la testa avanti, con Bolzonetti ancora a segno al servizio (16-17); Sormani entra per rinforzare la seconda linea e propizia il punto messo a segno da Demichelis (18-19), il mani-out di Angelina vale il 20-20. Busto si perde in ricezione e subisce l’ace che porta al 20-22 e al timeout di coach Lucchini; sul 21-23 Badini entra al servizio per Sartori, Bolzonetti trova due volte le mani del muro per il set point (21-24) e la chiusura della frazione (21-25).

Terzo set: Casillo sostituisce Lualdi tra le sei di partenza e si fa subito sentire a muro per il 3-1 Futura; ancora la centrale passa in fast per il +4 e la sosta chiamata da Barbolini (5-1). Bici aumenta il vantaggio da seconda linea prima dell’ottimo ace di Angelina (8-2); la riscossa ospite non si fa attendere e il divario si riduce (8-5), serve un nuovo affondo di Angelina per ritrovare slancio (11-6). Bici torna a colpire forte da posto 2 e Busto doppia le ospiti nel punteggio (14-7); la battuta vincente di Sartori lancia le Cocche a +8 (16-8), non basta a cancellare la mai arrendevole Omag che sull’errore offensivo di Bici si porta sul 17-12 e costringe Lucchini a fermare il gioco. Il rientro in campo è favorevole alle padrone di casa che volano sul 19-12 con Angelina; il gioco veloce di Turco innesca Mazzon per il 20-15, un clamoroso errore arbitrale (attacco out delle ospiti chiamato in campo) scatena la Omag che con Bolzonetti si porta a 2 punti (21-19). Sartori in primo tempo ristabilisce il +3 (23-20); Landucci entra per il servizio e Bici piazza il muro del set point (24-20), Angelina chiude (25-21).

Quarto set: la fase iniziale premia le ospiti (1-3); i tentativi bustocchi cozzano contro la difesa asfissiante della Omag (3-5) e la Futura non riesce a trovare il break per riequilibrare il punteggio (6-8). Angelina riavvicina per l’ennesima volta le padrone di casa da posto 4 (9-10) ma il muro sul secondo tocco di Demichelis vale il +3 ospite (9-12), confermato da un nuovo errore arbitrale su un palese mani-out di Biganzoli (10-13); nonostante tutto la Futura riesce a reagire e con il muro di Sartori più l’affondo di Bici ritrova il pari (14-14, timeout Omag). Il ritorno in campo vede l’ace di Turco per il 14-16, stessa cosa realizza Brina per il 15-18; Bolzonetti passa per il 17-21, l’attacco out di Biganzoli porta al 17-23 che sa di sentenza. Sul 18-23 Bassi entra in campo per Biganzoli, Coulibaly trova il mani out che vale il primo match point (19-24); Brina chiude l’incontro a muro (21-25). Queste le parole di Bolzonetti a fine match: “Abbiamo avuto tre partite difficili ma ci siamo rialzate dopo aver toccato il fondo; ho attaccato tutti i palloni che potevo, ma grande merito anche alle mie compagne per questa bella prestazione”. Il tabellino del match:

FUTURA BUSTO ARSIZIO-OMAG MARIGNANO 1-3 (20-25, 21-25, 25-21, 21-25)

BUSTO ARSIZIO: Bici 18, Bassi, Angelina 18, Badini, Morandi ne, Lualdi 1, Demichelis 2, Sartori 17, Landucci, Biganzoli 8, Sormani, Casillo 6, Milani ne, Garzonio (L). All. Lucchini.

MARIGNANO: Biagini, Bolzonetti 30, Ceron 4, Penna ne, Coulibaly 12, Mazzon 13, Brina 14, Aluigi 2, Bonvicini (L), Turco 3, Zonta ne. All. Barbolini.