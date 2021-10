Alessandro Franco è un nuovo giocatore della Nuova Consolini Volley

Alessandro Franco la prossima stagione vestirà i colori della squadra partecipante al campionato nazionale di volley maschile serie B.

La società esprime grande soddisfazione per l’inserimento nel proprio roster di Alessandro, pronto a dimostrare tutto il suo valore e le sue doti pallavolistiche.

Alessandro ricoprirà il ruolo di schiacciatore.

"Ciao sono Alessandro Franco, ho 22 anni e quest’anno sarò un giocatore della Nuova Consolini. Negli anni passati ho preso parte a campionati di serie D, C e B e a qualche allenamento con la serie A durante i tre anni trascorsi al Vero Volley Monza. Inoltre ho partecipato a diverse finali nazionali e sono stato convocato a tre collegiali con la nazionale pre juniores. Sono molto orgoglioso di prendere parte a questo progetto e non vedo l’ora di poter apportare il mio contributo ad una squadra solida e affiatata che ha appena conseguito un risultato estremamente significativo. Dopo due anni trascorsi alla Polisportiva Bottega in serie C sono felice di poter tornare a calcare un campionato nazionale e nonostante le difficoltà che incontreremo sono sicuro che ci impegneremo a fondo per portare a casa il migliore dei risultati"