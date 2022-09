Aumentano i carichi di lavoro e aumenta la fiducia nella nuova Omag Marignano

L’Omag Marignano, archiviata la prima settimana di lavoro e trascorsa la domenica di riposo, ha ripreso l’attività che anche nella seconda settimana sarà scandita da doppi appuntamenti giornalieri. Come suo solito il tecnico marignanese Barbolini mostra grande serenità e fiducia nel lavoro delle atlete: “La prima settimana ci ha fornito ottime impressioni sia sul gruppo, sia sulla qualità di lavoro che possiamo impostare con queste ragazze. Ci stiamo conoscendo e in questa seconda settimana di attività intensificheremo in modo graduale il lavoro, senza forzare i tempi poiché manca ancora tanto all’inizio del campionato. Cominceremo ad incrementare un po’ sia i carichi di lavoro, sia l’impegno fisico nelle esercitazioni con la palla. Occorre verificare come reagiranno con l’aumento dei carichi di lavoro. Nei prossimi giorni le ragazze cominceranno a saltare quindi ragionevolmente è pensabile che verso la fine della settimana una partitella possa rientrare nei programmi di allenamento”.

La società romagnola ha raccolto anche le impressioni dell’atleta più giovane del team, la diciassettenne cattolichina Sofia Cangini: “L’approccio con il mondo delle grandi mi è piaciuto tantissimo ed è stato emozionante cominciare ad allenarmi con delle professioniste. Con me le ragazze sono tutte carine, mi dispensano tanti consigli. Questo è un anno importantissimo per la mia crescita professionale. La principale differenza che ho riscontrato fino ad ora è quella dell’età poiché lo scorso anno giocavo con tutte coetanee”.

Un altro volto nuovo della Omag-Mt è quello della ventiquattrenne centrale salentina Maria Adelaide Babatunde che ha ormai dimenticato l’infortunio subito nella scorsa stagione durante la sua permanenza a Olbia: “L’infortunio è completamente superato. Nella prima settimana di lavoro non ho accusato alcun principio di dolore per cui il lavoro post operatorio, proseguito anche quest’estate, al momento sta dando i suoi frutti. L’impatto con la Romagna è stato positivo, la società mi ha fatto immediatamente una buona impressione ed ho trovato davvero un bell’ambiente. Nei prossimi giorni aumenteremo gradualmente i carichi di lavoro e quindi cominceremo ad entrare nel vivo dell’attività. Speriamo di poterci confrontare presto sul campo con la palla. La voglia di riprendere la vera pallavolo è tanta”.