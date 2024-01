Bellaria capitale del volley, con l'Happyfania in campo 100 squadre e 1.800 partecipanti

Manca pochissimo al fischio d’inizio ufficiale di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos con la collaborazione di Dinamo Pallavolo Bellaria: la tre giorni di volley si svolgerà da domani 4 gennaio a sabato 6 gennaio a Bellaria Igea Marina e Rimini. Boom di partecipazioni per questa manifestazione giunta alla sua undicesima edizione: l’incremento del 20% rispetto ai partecipanti del 2023 conferma la reputazione di quest’evento come punto di riferimento rinomato nel panorama dei tornei giovanili.

1.800 partecipanti per un totale di ben 100 squadre provenienti da 60 società di tutta Italia. Sette categorie di gioco, di cui quattro femminili (Under 13, 14, 16, 18) e tre maschili (Under 15, 17, 19), hanno raggiunto il numero massimo di formazioni ammissibili. Grande affluenza da Lombardia, Veneto e Toscana. Sono 15 le strutture alberghiere utilizzate per ospitare giovani atleti, allenatori, dirigenti e famiglie al seguito che colgono l’occasione del torneo per godersi una piacevole vacanza in riviera.

Le partite si disputeranno distribuite in 22 campi da gioco, tra Bellaria Igea Marina, Rimini, Savignano e San Mauro Pascoli: alla prima fase a gironi di giovedì e venerdì seguirà la fase ad eliminazione diretta con le finalissime previste sabato. Vista la mole di squadre, sono previste due cerimonie di premiazione: le categorie dei più piccoli verranno premiate sabato mattina a Viserba al termine delle loro finali, mentre al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina sabato pomeriggio verranno premiate tutte le altre categorie.