Tempo di bilancio per il torneo di beach volley giovanile più grande d’Europa, 9 mila gli atleti al via

A una settimana dal fischio conclusivo del 22° Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport, Kiklos traccia un bilancio più che lusinghiero. Il torneo di beach volley giovanile più grande d’Europa ha portato sulle spiagge di Bellaria Igea Marina ben 9.000 partecipanti, 1.400 squadre e 130 società provenienti da tutta Italia. Numeri da capogiro, perché da domenica 23 a martedì 25 aprile si sono registrate ben 19.500 presenze alberghiere, nelle 60 strutture che hanno ospitato il popolo dello Young Volley. Con il meteo che quest’anno ha fatto i capricci fortunatamente nei momenti meno incisivi, alle migliaia di partite giocate si sono aggiunti i primi tuffi di stagione, i balli in spiaggia e le incredibili feste serali: un mix di divertimento, agonismo e condivisione. In una parola sola, emozioni.

Martedì pomeriggio si sono svolte le finalissime e la cerimonia di premiazione: presenti il primo cittadino Filippo Giorgetti, Brunoangelo Galli vice sindaco e Assessore a Turismo e Sport di Bellaria Igea Marina, Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Rinaldini presidente della Cooperativa Bagnini, Barbara Gori presidente della cooperativa Turismhotels, Simona Pagliarani presidente di Federalberghi Aia Bellaria Igea Marina, Graziano Gasperini presidente Active Hotels, Eduardo Pinto presidente di Ail Rimini e Riccardo Pozzi presidente Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina.

"Abbiamo vissuto tre giorni ai cento all’ora – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – con il nostro classico programma all’insegna dello sport e del divertimento a trecentosessanta gradi. Ogni anno registriamo adesioni da decine di nuove società, segno che lo Young Volley è un’istituzione profondamente rinomata nel panorama dei tornei giovanili. Mettiamo in moto una macchina organizzativa complessa ma perfettamente coordinata nei vari reparti e non posso che ringraziare tutti i componenti dello staff che si prodigano a rendere tutto perfetto».

I primi classificati Under

Misto: U12 Gnomi Marini (Idea Volley Bellaria RN). Maschile: U13 Volley Sassuolo Nera (MO) – U15 Volley Sassuolo Black (MO) – U17 Shark Blu (Castelnuovo MO) – U19 Missaglia Giallo (Giocosport Barzanò LC). Femminile: U13 La Carica dei 104 (Alzano Sport BG) – U14 I Gelsomini (Rossano Veneto VI) – U16 M&P (Benedetto Volley FE) – U19 Beerreal (Cassola VI). Miglior Under 18: Beerreal (Cassola VI).