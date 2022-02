Diego Frascio della Dinamo Pallavolo Bellaria convocato in Nazionale Pre Juniores

È con grande soddisfazione che la Dinamo Pallavolo Bellaria ha annunciato la convocazione in Nazionale Pre Juniores maschile di Diego Frascio. La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del 1° allenatore della Nazionale Pre Juniores Maschile Michele ZANIN ha infatti convocato 17 atleti e tra questi anche il giovane opposto classe 2006. Gli atleti selezionati prenderanno parte ad uno stage presso il Centro Pavesi Fipav a Milano che inizierà il 27 febbraio e terminerà il 1 marzo 2022. Diego atleta della Dinamo in prestito da Ravenna, disputa i campionati di Serie B, Under 19 e Under 17 sotto la guida di Coach Fortunati ed era già stato convocato per il collegiale allargato del 6 marzo.