È una Dinamo Bellaria "solidale": donati giochi alle associazioni di volontariato

La Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e l’Idea Volley Rubicone, alla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, in una cerimonia semplice, ma piena di significati, hanno consegnato i giochi raccolti tra i propri associati, alle associazioni di volontariato del territorio.

Erano presenti alla cerimonia le Associazioni Aiuto alla Vita e Caritas Diocesana di BIM nonché l’Asilo Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Igea Marina. Con la consegna dei giochi si conclude uno dei progetti sociali che le due società sportive hanno messo in campo in questo ultimo anno.

Queste le parole del Sindaco: “Quanto posto in essere dalla Dinamo Pallavolo e dall’idea Volley mostra l’anima sociale non solo delle due associazioni ma di tutta la Comunità che, con un piccolo gesto, renderà felice molti bambini e le loro famiglie. Ringrazio non solo i promotori, ma anche le associazioni di volontariato e l’asilo parrocchiale che hanno accolto con piacere la proposta delle associazioni sportive. Insomma, una bellissima esperienza di sussidiarietà orizzontale una bellissima collaborazione solidale fra sport e associazioni sociali simbolo di una comunità che sa fare squadra”.