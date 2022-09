Volley femminile. Domenica 18 settembre la presentazione dell'Omag Marignano

Si tornerà finalmente in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano per la presentazione della Consolini Volley targata OMAG-MT. Domenica 18 settembre alle ore 20:30, sotto l’emblematica torre malatestiana di uno dei Borghi più belli d’Italia, sfileranno i coach Enrico Barbolini, Alessandro Zanchi e le atlete della squadra di serie A2. Un appuntamento in piazza per condividere un'eccellenza sportiva del territorio e motivo di orgoglio per la citta romagnola. La serata, preceduta da una breve conferenza stampa ove il Presidente Stefano Manconi, il nuovo DS Babbi Piero e tutto lo staff tecnico risponderanno alle domande dei giornalisti accreditati, sarà l’occasione per tutti i tifosi e non, di conoscere le atlete e fare sentire loro tutto il calore e il sostegno che le accompagnerà nel corso dell’imminente e lungo campionato! La presentazione è aperta a tutti e l'ingresso è gratuito.