Due nuove centrali per l'Omag Marignano: Sveva Parini e Chiara Salvatori

Saranno Sveva Parini e Chiara Salvatori due delle tre centrali al servizio di coach Barbolini in casa Omag Marignano. Parini, classe 2001, 185 cm, inizia a muovere i primi passi nel C.S. Alba Volley, dove si fa subito notare meritandosi, a soli 14 anni, le prime convocazioni ai collegiali della Nazionale Italiana giovanile di volley e il debutto in serie B1 con la Tecnoteam. L’anno successivo si trasferisce all’Agil Volley di Novara in serie B2 dove conquista i gradi di capitano e la promozione in serie B1. Nello stesso anno (2018/19) viene convocata nella nazionale Juniores e si laurea vice campionessa regionale U-18. Nel 2019 l’esordio in serie A2 con l’Olimpia Teodora Ravenna. Gli ultimi due anni ha militato nella Sigel Marsala dove ha messo in mostra le proprie doti che non sono sfuggite al presidente Manconi.

“Sono molto felice ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Consolini Volley - racconta Sveva Parini ai canali ufficiali del club. Ringrazio il Presidente Manconi, l’allenatore Barbolini e tutta la società per la fiducia che hanno riposto in me e per questa bellissima opportunità. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura e sono carica e determinata per raggiungere importanti traguardi con questa maglia, che cercherò di onorare nel miglior modo possibile. Sono impaziente di conoscere le mie nuove compagne, di poter lavorare in palestra con loro e di conoscere la famosa tifoseria dei “nipoti”, di cui ho sentito parlare in modo eccezionale. Colgo l’occasione per ringraziare anche la società della Sigel Marsala Volley per questi due anni di crescita personale e sportiva”.

Chiara Salvatori, bolognese, classe 2003 cm 185 viene dall’Olimpia Teodora Ravenna dove nella scorsa stagione ha avuto modo di mostrare il proprio talento. Chiara ha iniziato il suo percorso nel San Lazzaro dove risiede, ma il salto di qualità è avvenuto rispondendo alla chiamata del Volleyrò Casal de' Pazzi grande fucina di giovani talenti. Ora sarà a disposizione di coach Barbolini pronta a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno.

Ecco le sue prime parole da Zia: “Sono molto contenta di fare parte della Consolini Volley nella prossima stagione e sono convinta che questo team mi darà l’opportunità di crescere in modo di dare il mio contribuito per raggiungere grandi obiettivi! Non ho dubbi sul fatto di trovarmi a mio agio nell’ambiente, con lo staff e la squadra. La scorsa stagione ho giocato per l’Olimpia Teodora e mi sono affacciata al mondo dei “grandi” dell’A2 che mi ha motivata ancor di più a dare il massimo. Sono molto contenta di continuare il mio percorso a San Giovanni in Marignano”.