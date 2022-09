Il grande volley sbarca al Palamarignano il 30 settembre e 1° ottobre

San Giovanni in Marignano stupisce ancora. Dopo il bagno di folla in occasione della presentazione dell’Omag-Mt e l’euforia che cresce con il trascorrere dei giorni per l’approssimarsi dell’avvio del campionato nazionale di volley femminile A2, i dirigenti marignanesi hanno confezionato un ulteriore regalo ai propri tifosi, organizzando un torneo internazionale.

Venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre gli amanti della pallavolo potranno ammirare il quadrangolare di volley internazionale cui partecipano, oltre all’Omag-Mt, il team del Turk Hava Yollari di Istanbul, allenato da Marcello Abbondanza, che in questa stagione sportiva parteciperà alla Champions, essendosi classificato 4° nella Sultanlar Ligi; la formazione del CSM Targoviste di coach Giovanni Caprara, che milita nel massimo campionato rumeno e che sarà protagonista in Coppa CEV e il Cuneo Granda Volley di A1, allenata da Emanuele Zanini.

Il calendario prevede il primo incontro venerdì 30 settembre alle ore 16,00 con la partita Cuneo - Targoviste (Romania). Segue alle ore 19,30 la gara Omag-Mt – Turk Hava Yollari (Istanbul). Sabato 1° ottobre alle ore 16,00 è in programma la finale per il 3° - 4° posto mentre alle 19,30 si disputerà la finale per il 1° e 2° posto. INGRESSO AD OFFERTA LIBERA: i proventi del venerdì saranno devoluti alle attività della MONDO CHARGE, associazione fondata da persone con la Sindrome Charge e dai loro familiari, e quelli del sabato alla LIVE ONLUS, associazione no profit costituita con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare importanti progetti.