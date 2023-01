Happyfania Volley 2023: tre giorni di gare, una sera di festa e tante emozioni

Tre giorni di gare, una sera di festa e tante emozioni: così si può sintetizzare la decima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos e Dinamo Pallavolo Bellaria, che si è svolto dal 3 al 5 gennaio a Bellaria Igea Marina, Viserba, Savignano sul Rubicone e Rimini.

Un’edizione che rievoca in tutto e per tutto le sensazioni pre-pandemia: 1.600 partecipanti, mille in più rispetto alla scorsa edizione fortemente compromessa da quarantene last minute, e 54 società. 87 squadre si sono sfidate sui campi, suddivise in sei categorie di gioco di cui quattro femminili (Under 13, 14, 16, 18) e due maschili (Under 15, 19).

La categoria che ha registrato più adesioni è l’Under 16 femminile con 24 formazioni al via.

Le partite si sono disputate in 17 impianti e al termine delle finalissime di giovedì 5 gennaio si è svolta la cerimonia di premiazione in cui sono state premiate anche le società che hanno presenziato con le delegazioni più numerose. Una dozzina di strutture alberghiere distribuite tra Bellaria Igea Marina (in collaborazione con Fondazione Verdeblu) e Viserba di Rimini hanno accolto i partecipanti: Lombardia e Veneto le regioni da cui è arrivato il maggior numero di squadre.

“Abbiamo inaugurato il 2023 con le migliori aspettative: grandi numeri – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – e grandi emozioni. Happyfania Volley è tornata ai livelli che merita, in quanto manifestazione rilevante a livello nazionale, se si pensa che anche quest’anno le nuove società che sono venute sono più di 25. La nostra programmazione procede e non vediamo l’ora che arrivi la primavera per pensare ai tornei outdoor”.

I grandi eventi Kiklos continuano infatti e la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina è niente meno che lo Young Volley on the beach (23-25 aprile).

I vincitori. U13 F Volley Brianza Est MB. U14 F Olimpia Teodora RA. U16 F Volley Brianza Est MB. U18 F Unica Volley RN. U15 M Dinamo Pallavolo Viserba RN. U19 M Orbite RA.

Le società più numerose: Majestic Sergeno (MB), Volley Pescara (PE), Pallavolo Borgofranco (TO), Cenate Sotto (BG), Volley Brianza Est (MB).