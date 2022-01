Va in archivio l'Happyfania Volley, una festa per 40 squadre da tutta Italia

Dopo tre giorni di gare, si è chiusa la nona edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos e Dinamo Pallavolo Bellaria. “Abbiamo inaugurato il 2022 con 550 partecipanti complessivi e 25 società che si sono incontrate sui campi da gioco. L’attenzione negli impianti è stata altissima, le squadre si sono dimostrate estremamente disciplinate e siamo, per questo, soddisfatti di aver proposto una manifestazione agonistica, contemporaneamente emozionante e attenta alla sicurezza” commenta così Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos.

Le 40 squadre provenienti da tutta Italia, comprensibilmente calate rispetto all’ultima edizione realizzata del 2020, hanno giocato da lunedì (3 gennaio) fino a mercoledì 5 in cinque categorie (Under 13-14-16-18 F, Under 17 M). Il tipico gran finale dell’ultimo giorno con degustazione di piadina e tutti presenti al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina non si è svolto: “La cerimonia di premiazione conclusiva – prosegue Riccardo Pozzi, presidente di Dinamo Pallavolo Bellaria – ci è mancata, vedere il Palazzetto pieno di atleti da tutta Italia ci riempiva di orgoglio; ovviamente la sicurezza viene davanti a tutto, e devo ammettere che pur davanti a un pubblico ridotto le Finalissime sono state molto avvincenti, così come il clima che si è creato attorno”.

Conclude Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos: “Happyfania Volley rimane una manifestazione rinomata a livello nazionale e questa è la leva che ci deve spingere ad andare avanti verso un futuro (si spera) migliore”.

I vincitori. U13 F Pallavolo Viserba Rn. U14 F Union Volley Jesolo VE. U16 F Il Pozzetto Grosseto Volley School GR AN. U18 F Nuovo Gruppo Sportivo Porto MN. U17 M Sile Volley (TV). Sono state premiate anche le società più numerose: Calderara Vola Volley (BO) e Volley Team Brianza (MB).