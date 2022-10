Il Cattolica Volley si presenta. L'Assessore Vaccarini: "Esperienza di aggregazione ed inclusione per tutti"

Si è svolta domenica pomeriggio la presentazione ufficiale della Società Sportiva Cattolica Volley per la stagione 2022-23. L'Assessore allo Sport, Federico Vaccarini, ha raccolto l'invito a partecipare e a portare il saluto dell’Amministrazione Comunale. Un momento di incontro, presso il palazzetto dello sport di via Salvo D'Acquisto, che è stato occasione per conoscere la nuova dirigenza, lo staff tecnico, gli sponsor, le giocatrici della prima squadra del Retina Cattolica Volley, così come tutte le allieve che fanno parte del settore giovanile. È stato illustrato, inoltre, il progetto di collaborazione con la Sangrem Volley Morciano grazie al quale, già da quest'anno, le due società svolgeranno attività congiunte ed avranno molte squadre giovanili condivise.

"Voglio evidenziare - ha detto l'Assessore Vaccarini - l'importante dimensione della socialità, quella forza dei legami che si creano e stringono giocando insieme e che anch’io a mia volta avevo vissuto in prima persona proprio in questo palazzetto. Praticare uno sport di squadra, come la pallavolo, è una esperienza attraverso la quale crescere e che permette di acquisire un bagaglio di valori che rimarrà per tutta la vita. Ringrazio il Cattolica Volley, quindi, per rappresentare sul territorio un punto di ritrovo non solo sportivo, ma anche di aggregazione ed inclusione per tutte le ragazze ed i ragazzi che intendono approcciarsi al mondo dello sport".