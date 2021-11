Inizio di campionato complicato per la RomagnaBanca Bellaria

Inizio di campionato complesso per la serie B targata Dinamo di Coach Fortunati. Nella terza di campionato, i ragazzi cedono l’intera posta alla Montesi Pesaro, squadra ben fornita ed attrezzata in tutti i reparti, e con un tenore di esperienza sicuramente superlativo, rispetto alla formazione romagnola.

Tuttavia però, il verdetto finale, ha lasciato un po’ attoniti i colori bianco/azzurri, considerata l’ottima gara messa in campo che non ha certo dato vita facile agli avversari. I progressi soprattutto in questa giornata si sono visti. Non si può non tener conto, poi, che in queste 3 partite di campionato, la Dinamo Bellaria, abbia già incontrato le prime 3 in classica, ovvero nell’ordine: Ancona, San Marino ed infine Pesaro.

Ora testa alla 4° giornata con la trasferta in casa della 5 forza del campionato ovvero la Nef Osimo.