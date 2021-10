Dopo un inizio in salita l’Omag Marignano espugna il PalaCosta: finisce 3-1

Il derby di Romagna è della. Una vera e propria battaglia sportiva quella del “Pala Costa” che davanti al nutrito gruppo di nipoti, ha premiato le ragazze di coach Enrico Barbolini. Il numero “zero” dalla classifica viene cancellato nella partita più importante e più sentita.parte con Ortolani opposta a Turco, Bolzonetti e Coulibaly di banda, Mazzon e Consoli al centro e Bonvicini libero.

Bendandi risponde con Spinello opposta a Bulovic, Pomili e Guasti in posto 4, Colzi e Torcolacci al centro e Rocchi libero. Una vera e propria battaglia giocata ad armi pari nel primo parziale, quando in dirittura d’arrivo le bizantine mettono la testa avanti e le marignanesi perdono la bussola lasciando il set alle avversarie. Sull’inerzia del set appena vinto l’Olimpia Teodora mette il turbo guadagnando un discreto margine. Barbolini gioca la carta Aluigi che subentra a Turco in regia.

È la mossa che cambia il destino del match. La Omag-Mt raggiunge, sorpassa e mette il risultato in parità. La squadra di Bendandi non riesce più ad arginare gli attacchi marignanesi diretti egregiamente da Aluigi che come un metronomo distribuisce le palle a tutte le attaccanti. Il terzo parziale si tiene in equilibrio fino a quota 19 così come nei due precedenti ma è ancora la Omag -MT a spuntarla trascinata da una incontenibile Coulibaly e dai muri che arrivano dal centro. Il quarto ed ultimo set è un monologo Marignanese. Bendandi prova la carta Fricano ma non c’è più storia ed il set volge al capolinea. Una prestazione corale ed ottime giocate in tutti i fondamentali sono state il frutto di un successo più che meritato. Questo il tabellino del match:

Olimpia Teodora Ravenna – Omag – MT S.G. in Marignano 1-3 (25-23, 21-25, 20-25, 16-25)

Ravenna: Pomili 16, Colzi 4, Torcolacci 14, Guasti 7, Spinello 2, Bulovic 12, Rocchi (L); Salvatori, Fricano 4, Fontemaggi, Foresi. N.e.: Monaco (L), Sestini. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

S.G. Marignano: Ortolani 15, Bolzonetti 11, Coulibaly 20, Consoli 12, Mazzon 9, Turco 1, Bonvicini (L); Ceron, Aluigi 1. N.e.: Biagini, Penna, Brina, Zonta, Sparaventi (L). All.: Enrico Barbolini. Ass.: Alessandro Zanchi.