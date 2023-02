La Lasersoft Riccione supera 3-1 Polverigi e rafforza il terzo posto in classifica

Il big match si tinge di biancoblu. La Lasersoft Riccione fa sua la partita di cartello della quattordicesima giornata superando una comunque mai doma Polverigi (3-1), si prende l'intera posta e si porta a +4 (32 a 28) proprio nei confronti dell'avversaria. La partita tra la squadra di Piraccini e quella di Giampieri, fatta eccezione del secondo parziale (25-10) per le riccionesi, è stata intensa, equilibrata e giocata allo spasimo dalle due squadre che hanno messo l'anima in campo per cercare di superarsi.

Con i tre punti conquistati Moltrasio e compagne agganciano la terza posizione in graduatoria e nel prossimo appuntamento, fissato per sabato 11 febbraio ore 18.00, le biancoblu saranno impegnate a Ravenna ospiti dell' Olimpia Teodora.

La partita

Nel primo set le ospiti partono bene ma le riccionesi sono bravissime a rimanere sempre agganciate. Sul 12 pari però è Godenzoni a trovare una serie incredibile dai nove metri: quattro battute consecutive ed allungo sul 16-12. Poco dopo la forbice si allarga ulteriormente ed il distacco tra le due formazioni diventa ancor piu' ampio (+7 22-15), Polverigi che però non molla e prova una rimonta che avrebbe dell'incredibile: grazie ad un 1-6 le ragazze arancionere si riavvicinano pericolosamente portandosi a -2 (23-21). Lasersoft bravissima a mantenere i nervi saldi che si porta avanti grazie al 25-22 finale.

Secondo parziale senza storia: le ragazze di Piraccini sono perfette in tutti i fondamentali: le difficoltà avversarie emergono ed il raddoppio arriva senza problemi come testimonia il 25-10. A questo punto le atlete di casa vogliono provare a chiudere la contesa, ma bisogna fare i conti con l'orgoglio avversario che dopo aver a lungo inseguito sorpassano proprio sul più bello riaprendo pericolosamente tutto imponendosi per 23-25.

Le ospiti credono nell'impresa e provano a dettare legge fin da inizio quarto (arrivando ad accumulare per due volte un massimo vantaggio di cinque lunghezze sul 6-11). Lasersoft però che si arma di grande pazienza e pian pianino prima recupera per intero lo svantaggio poi sorpassa definitivamente chiudendo alla seconda occasione utile e conquistando una vittoria fondamentale per morale e classifica 3-1 (25-22).

Il tabellino

Lasersoft Riccione vs BeautyEffect Polverigi An 3-1 (25-22/25-10/23-25/25-22)

Riccione: Moltrasio 3, Gugnali 12, Tallevi 19, Godenzoni 15, Gabellini 10, Paolassini 1, Chiste’, Ricci 12, Jelenokovic, Agostini L1, Astolfi N.e. Stefanini L2

All. Piraccini vice: Musumeci