La Lasersoft Riccione batte Bologna e vince il girone con 2 giornate d'anticipo. Ora testa ai playoff

Con il successo esterno in tre set (22/20/14) a Bologna la Lasersoft Riccione centra il primato matematico con due giornate d’anticipo del girone F. Il 18 e 25 maggio doppio confronto con la vincente del girone E. Ventidue vittorie su ventiquattro partite e raggiunta quota 67 punti in classifica. Numeri da capolista quelli della Lasersoft, che ora attende di completare il campionato con le ultime due gare casalinghe prima della finale play-off.

A Castel Maggiore di Bologna la Lasersoft ha sì vinto ma ha dovuto sudare, specialmente nelle prime due frazioni, per avere ragione di un avversario, Vtb Progresso, promettente e di qualità. Sotto nel punteggio nel primo set (17-13), Riccione ha mostrato grande freddezza nel risalire la corrente, riuscendo a chiudere in tre set e garantirsi il bottino pieno.

Gugnali e compagne ora potranno affrontare con serenità gli ultimi due impegni casalinghi che serviranno a prepararsi al meglio per i playoff; con Montesilvano prima (sabato 4 maggio ore 18.00 al pala Fontanelle) e Porto San Giorgio la settimana successiva (11 maggio alle ore 17:30).

La partita

Partita molto più equilibrata di quanto il punteggio possa far pensare: dopo l'equilibrio iniziale le padrone di casa provano la fuga toccando il proprio massimo vantaggio sul +4 (13-17). Ma Ricci dai nove metri e Gabellini in attacco danno il via alla rimonta biancoblu che culmina col sorpasso ed il successo nel primo set grazie con un ace proprio della numero otto che vale il 25-22.

Secondo parziale che vede Riccione sempre avanti nel punteggio: ma Bologna non ha alcuna intenzione di mollare. Il finale sorride ancora alle ospiti che con Montesi prima e Bologna poi (autrice degli ultimi tre punti tra cui due ace) regalano alle proprie compagne il raddoppio nonostante un piccolo blackout riccionese che permette il riavvicinamento locale (che da 16-22 si porta sul -2: 22-20). Raddoppio che consegna il punto decisivo per la vittoria matematica del proprio raggruppamento (25-20 il finale).

Terza frazione che praticamente non è mai in discussione: un lunghissimo turno in battuta targato Ricci rompe immediatamente l'equilibrio e permette alle ragazze di Piraccini l'allungo definitivo fino al +8 (12-4). Coach Piraccini può dunque far ruotare tutta la rosa a disposizione. È ancora Bologna a chiudere un lunghissimo scambio.

Tabellino

Vtb Progresso Aredici Bo vs Lasersoft Riccione 0-3 (22-25/20-25/14-25)

Lesersoft:Tallevi 15, Spadoni 13, Gabellini 6, Spinaci 5, Bologna 5, Montesi 4, Ricci 4, Godenzoni 1, Mercolini, Tobia, Calzolari L1. N.e.: Mancino, Jelenkovich L2. 1°All.: Piraccini 2°All.: Musumeci