Lasersoft Riccione, la nuova palleggiatrice arriva dopo un'esperienza negli Stati Uniti in Ncaa

Va definendosi e completandosi in tutte le sue parti il roster della Lasersoft Riccione per la prossima stagione in serie B2 femminile, annunciando l'arrivo di Lucia Mercolini, palleggiatrice classe 2002. Lucia arriva a Riccione, dopo aver ottenuto lo scorso anno una borsa di studio per giocare a pallavolo nel campionato Ncaa negli Usa, dove è rimasta fino a pochi mesi fa. La Mercolini comincia a muovere i primi passi nella pallavolo con le giovanili di Gabicce, per poi passare a Pesaro fino a maturare esperienza anche nel campionato di B2, in forza per due stagioni nella formazione cattolichina.

Tornata in Italia, Lucia è pronta per la nuova avventura a Riccione: "Dopo una stagione pallavolistica giocata oltre oceano sono felice di tornare a far parte di una squadra locale e ambiziosa come Riccione. È il primo anno che farò parte di questa società, ma ad accogliermi c’è già un ambiente a me familiare, avendo giocato in passato con parte delle ragazze della squadra. Gli Allenatori e dirigenti mi hanno lasciato una buonissima impressione; sono quindi entusiasta di iniziare questo nuovo percorso".