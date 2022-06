Il mercato dell'Omag Marignano non si ferma: ingaggiata anche Clarissa Covino

Ancora una novità di mercato per l’Omag Marignano: Clarissa Covino entra a far parte del team delle Zie con il ruolo di secondo opposto. Ventunenne, nata a Pontedera, è alta 183 centimetri, si è diplomata al liceo scientifico e attualmente è studentessa universitaria. Muove i primi passi nel Bellaria volley a Pontedera, dove a 15 anni esordisce in B2. Continua con le giovanili e poi in B2 a Firenze, Trento e all’Argentario Volley. Nel 2019/2020 è all’Anthea Volley Vicenza, in serie B1 e l’anno successivo approda in A2 nell’Ipag Volley Montecchio.

Nell’ultima stagione ha giocato da protagonista nella Fgl Castelfranco Volley, raggiungendo la semifinale play-off in B1. La società ha sentito la neo-Zia per darle il benvenuto e carpire le sue prime impressioni: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso di crescita a San Giovanni in Marignano. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e conoscere le mie compagne, quest’anno sicuramente ci sarà da sudare e da divertirsi”.