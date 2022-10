La neo promossa Projet System inizia l'avventura in serie B2. Esordio alla Casa del Volley

Tutto pronto in casa Projet System Rimini Volley, la compagine riminese che parteciperà al campionato nazionale di serie B2 Femminile. Dopo il ritiro a Carpegna e le diverse amichevoli la squadra è pronta per scendere in campo sabato 8 ottobre con inizio gara ore 19.00. Coach Gambuti avrà a disposizione il roster al completo per affrontare la De Mitri-Carlo Forti di Porto San Giorgio, squadra che già a ben figurato nella passata stagione in questa categoria. Appuntamento quindi a sabato presso la Casa del Volley dove si alzerà il sipario per la neo promossa Projet System Rimini Volley che aspetta il proprio pubblico alla prima di campionato.