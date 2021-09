Omag Consolini, al via la campagna abbonamenti per la Serie A2

Con la decisione deldi allargare al 50% la capienza nei palazzetti consentendo quindi una cospicua presenza di pubblico sugli spalti, anche laha deciso di aprire la campagna abbonamenti. Quel pubblico che più di ogni altra cosa è mancata in queste due stagioni sarà il vero segnale di un ritorno graduale alla normalità. Venerdìdalle 18.00 alle 19.30 e sabatodalle 10.00 alle 11.30, sarà aperto il botteghino del palazzetto per prenotare l’abbonamento e la scelta del posto.

Il costo dell’abbonamento per la regular season ed eventuale Coppa Italia è di Euro 90 per la fascia d’età compresa tra i 18 e 65 anni, e di euro 70 per le fasce d’età 14-18 ed over 65. Anche per gli abbonati alla stagione precedente il costo è di euro 70. Il prossimo 10 ottobre, l’Omag San Giovanni in Marignano debutterà in casa contro Busto Arsizio, per una A2 che si preannuncia equilibrata come non mai, ma con la presenza determinante del pubblico amico.