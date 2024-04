L’Omag Marignano 2024-2025 parla romano: ingaggiata anche Giulia Polesello

Si amplia la pattuglia romana dell’Omag Marignano in vista della stagione 2024-2025. Dopo l’ufficialità di Sofia Valoppi e la conferma di qualche settimana fa di Claudia Consoli, nelle ultime ore il club riminese ha annunciato un altro importante elemento del roster. Si tratta di Giulia Polesello, centrale capitolina che si unisce proprio alla veterana Consoli e a Sveva Parini nel creare un reparto di centrali promettente, forte e determinato.

A vent’anni, la neo-Zia ha già maturato esperienze importanti: cresciuta nel prestigioso e rinomato vivaio del Volleyrò Casal De’ Pazzi, ha conseguito ben cinque titoli regionali, due scudetti Under 14 e Under 17, oltre alle brillanti performance in Azzurro. Con la Nazionale Under 16 ha vinto anche un argento europeo nel 2018, confermando il suo giovane talento a livello internazionale. “Sono molto entusiasta di avere l’opportunità di entrare a far parte di questo progetto - ha detto Giulia Polesello tramite i canali ufficiali del club romagnolo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere le persone che ne faranno parte. Sono sicura che sarà un percorso fantastico e ricco di emozioni”.

Nell’ultima stagione appena conclusa in A2 con la Narconon Melendugno ha disputato 26 gare, mettendo a segno 169 punti, realizzando 95 muri vincenti e 23 ace, numeri che i Nipoti sperano di veder aumentare in maglia Omag.