Per l’Omag Marignano è di nuovo campionato: domani il turno infrasettimanale con Sassuolo

Subito dopo la vittoriosa trasferta a Macerata, lasi prepara ad affrontare, nel primo turno infrasettimanale della stagione, ilanch’essa reduce da un’ottima prestazione contro Altino. Mercoledì sera, al Palamarignano, le Zie scenderanno in campo contro le Emiliane con l’obiettivo di consolidare ilappena conquistato ed arrivare al match di domenica contro la Capolista per tentare il sorpasso.

Coach Enrico Barbolini presenta così il match: “Come tutte le partite sarà un impegno importante per continuare ad acquisire consapevolezza e stabilizzare le nostre certezze. Abbiamo sempre affrontato le partite con lo spirito di chi deve guadagnarsi tutto sul campo e sono certo che anche mercoledì sarà così, cercheremo di continuare a fare dei passi in avanti, vogliamo divertirci esplorando le nostre possibilità. Mi fa un po’ effetto leggere Sassuolo nel programma di avversari da affrontare, sicuramente mi farà molto piacere rivedere quella squadra e le persone che hanno accompagnato il mio recente passato”.

L’appuntamento, dunque, è fissato per mercoledì 3 novembre alle ore 20.30 al palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano. Si attende il grande pubblico al Palamarignano ma chi non potrà esserci avrà l’opportunità di seguire il match in diretta streaming da Volleyballworld su Icaro Tv sul canale 91 del Digitale Terrestre.